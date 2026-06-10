Amazon lanza en España el Kindle que escribe a color y promete semanas de batería

Amazon ha puesto a la venta en España la nueva generación de dispositivos Kindle Scribe, una familia que incorpora importantes mejoras de diseño y rendimiento y que estrena el primer modelo con escritura a color de la compañía.

Según informa Amazon, la nueva gama incluye el Kindle Scribe de última generación, disponible con y sin luz frontal, y el nuevo Kindle Scribe Colorsoft. Los tres dispositivos ya están disponibles en España y mantienen una de las características que han convertido a esta familia en una de las más populares de la marca: combinar cuaderno digital y lector Kindle en un único dispositivo con acceso inmediato a millones de libros.

El nuevo Kindle Scribe: más fino, ligero y rápido

Amazon asegura que el nuevo Kindle Scribe ha sido rediseñado para ofrecer una experiencia de lectura y escritura más cómoda.

El dispositivo tiene un grosor de 5,4 milímetros, un peso de 400 gramos y es hasta un 40% más rápido tanto al escribir como al pasar páginas. Además, incorpora una pantalla sin reflejos de 11 pulgadas.

La nueva generación también añade el doble de LED para una luz frontal autorregulable, una pantalla texturizada diseñada para ofrecer una sensación más parecida al papel y un procesador Quad-Core acompañado de una película fina de óxido de alto contraste.

Kindle Scribe Colorsoft: la llegada del color

La principal novedad de la gama es Kindle Scribe Colorsoft, el primer modelo que incorpora una experiencia de escritura a color.

Amazon explica que utiliza la tecnología de pantalla Colorsoft desarrollada específicamente para este dispositivo junto a un nuevo motor de renderizado.

La compañía destaca que los colores son suaves y agradables para la vista y señala que el dispositivo mantiene una autonomía de varias semanas. También subraya que no incluye aplicaciones ni notificaciones que puedan distraer al usuario durante la lectura o la escritura.

Nuevas funciones con inteligencia artificial

La nueva familia Kindle Scribe incorpora además nuevas herramientas de productividad. Entre las novedades figura una pantalla de inicio con notas rápidas para apuntar ideas de forma inmediata, compatibilidad con Google Drive y Microsoft OneDrive para importar documentos y exportar archivos PDF anotados, y una función de búsqueda con inteligencia artificial en todos los cuadernos.

Amazon también añade integración con OneNote para exportar notas como texto o imágenes.

Los nuevos dispositivos permiten utilizar diez colores de bolígrafo, cinco colores de subrayador y una nueva herramienta de sombreado para ilustraciones.

Además, incorporan un espacio de trabajo que permite organizar documentos, cuadernos y libros dentro de una misma carpeta.