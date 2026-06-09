Los trucos para ahorrar papel higiénico y que nunca te quedes sin él

El papel higiénico es uno de esos productos que parece que nunca se acaban… hasta que llega ese momento. Ahorrar en su uso no significa renunciar a la higiene, sino utilizarlo de forma más eficiente en el día a día.

Uno de los trucos más sencillos es controlar la cantidad que se utiliza. Muchas veces se usa más papel del necesario por costumbre. Doblar el papel permite aprovechar mejor cada hoja, al igula que apostar por rollos de mayor calidad y más resistente, ya que con menos cantidad se consigue el mismo resultado y a la larga compensa frente a opciones más baratas pero menos eficaces.

Otro aspecto clave es la educación en casa, especialmente con niños, enseñando a usar solo lo necesario y evitando el desperdicio.

Las toallitas malditas

Aunque muchas toallitas se venden como “desechables” o incluso “biodegradables”, en realidad son uno de los mayores problemas para las tuberías y el medio ambiente.

El principal motivo es que no se deshacen como el papel higiénico. Mientras el papel se rompe rápidamente en el agua, las toallitas están hechas con fibras más resistentes (similares a telas), por lo que se mantienen intactas durante mucho tiempo.

Esto provoca que se acumulen en las tuberías, formando atascos que pueden ser muy difíciles y costosos de eliminar. En muchos casos, acaban generando grandes bloques de residuos en las redes de alcantarillado, conocidos como “monstruos de toallitas”.

Agencia ATLAS

Además, su impacto ambiental es enorme. Muchas llegan a ríos y mares, donde tardan años en degradarse y afectan a la fauna.