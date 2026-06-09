La reflexión de José Sacristán sobre León XIV, Trump y Netanyahu en 'La Revuelta'

Solo escucharle, con esa voz que embelesa, ya merece la pena. Pero, por si fuera poco, es que lo que dice también es interesante. José Sacristán fue uno de los invitados de La Revuelta, el programa de RTVE presentado por David Broncano, donde repasó algunos episodios de su trayectoria personal y profesional, habló sobre la actualidad política y reflexionó sobre su nueva obra de teatro, El hijo de la cómica.

Durante la entrevista, el actor recordó que comenzó a trabajar como aprendiz de mecánico tornero a los 14 años y que a lo largo de su vida ha conocido distintas etapas de la historia reciente de España, desde la dictadura hasta la democracia.

También abordó la figura del papa León XIV, que estos días se encuentra de visita en Madrid, y compartió su opinión sobre algunos de los mensajes lanzados recientemente por el pontífice.

Su valoración de León XIV

Aunque se definió como ateo y aseguró que no mantiene una relación cercana con la Iglesia católica, Sacristán destacó algunos de los planteamientos expresados por León XIV durante su reciente discurso.

En palabras del actor, se trató de una intervención "brillante en fondo y forma", especialmente en cuestiones relacionadas con la migración.

Durante la conversación en La Revuelta, afirmó que esas posiciones chocan con las de determinados partidos y dirigentes políticos de derechas que, según expresó, "adoran al Señor, pero desprecian al prójimo".

Sacristán también agradeció al pontífice que, a su juicio, "le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump", al que acusó de estar "haciendo el ridículo" junto "al miserable de Netanyahu".

La anécdota con Juan Carlos I y su padre

El actor también recordó un episodio ocurrido cuando recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Según relató en RTVE, decidió acudir acompañado por su padre, Venancio, al que definió como "comunista de toda la vida".

Durante el acto, explicó al entonces rey Juan Carlos I que su padre era "un rojo sin remedio". Según contó Sacristán, el monarca respondió inclinándose para abrazar a Venancio, un gesto que sorprendió al propio protagonista de la anécdota.

El intérprete aprovechó además para recordar la etapa de la Transición, una época que calificó como especialmente importante en su trayectoria y en la historia reciente del país.

Su despedida del cine y la televisión

A sus 88 años, José Sacristán aseguró que atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera gracias a El hijo de la cómica, una obra escrita e interpretada por él mismo a partir de las memorias de Fernando Fernán Gómez.

El actor explicó que se trata de un homenaje a una figura a la que admiró profundamente y en la que interpreta a quince personajes diferentes para recorrer distintas etapas de la vida del escritor y actor.

También confirmó que no tiene previsto volver a trabajar en cine ni en televisión. "No quiero madrugar más", afirmó durante su intervención en La Revuelta, donde explicó que este tipo de producciones requieren una dedicación y un tiempo de los que ya no dispone.

Pese a ello, mostró su admiración por el momento que atraviesa el cine español y destacó especialmente las óperas primas y las películas realizadas por mujeres.