Lo que pasa cuando comes helado todos los días en verano

Los helados son uno de los alimentos más consumidos durante los meses de verano. Según explica la Clínica Universidad de Navarra, estas preparaciones pueden clasificarse en distintas categorías, como helados de leche, helados crema, helados de agua o sorbetes, en función de su composición.

La institución señala que se trata de productos que aportan hidratos de carbono, proteínas, grasas y calorías, además de minerales como calcio, magnesio y fósforo. También pueden contener vitaminas y contribuir a la hidratación del organismo gracias a sus características.

Las propiedades nutricionales varían según el tipo de helado y los ingredientes utilizados en su elaboración. La Clínica Universidad de Navarra distingue entre aquellos elaborados a partir de leche o derivados lácteos y los que tienen como base el agua. Además, los complementos como frutas, frutos secos o ingredientes dulces también influyen en su composición final.

Cuándo pueden consumirse

La Clínica Universidad de Navarra indica que los helados pueden tomarse a cualquier hora del día, aunque habitualmente se consumen como postre o para aliviar la sensación de calor.

La institución destaca que no tienen por qué sustituir a la fruta durante el verano y que también pueden ser una alternativa para la merienda o la media mañana.

Asimismo, señala que pueden resultar útiles para los niños como forma de consumir líquidos o productos lácteos. También pueden ser un complemento adecuado para personas mayores o con problemas de masticación, especialmente cuando incorporan proteínas procedentes del huevo y presentan un bajo contenido en azúcares añadidos.

Según explica la clínica, también suelen recomendarse en algunos pacientes oncológicos con problemas de apetito o con complicaciones como la xerostomía.

Las precauciones que conviene tener en cuenta

Advierten también de que el consumo de helados muy fríos o de forma rápida puede provocar molestias.

Entre ellas menciona síntomas compatibles con un corte de digestión debido al efecto de la temperatura sobre la circulación intestinal, así como posibles cefaleas.

También indica que, en algunas ocasiones, la baja temperatura puede causar irritación de garganta, especialmente cuando los helados se consumen rápidamente o se combinan con bebidas frías.

La institución añade que no tienen por qué disminuir el apetito antes de las comidas y recuerda que productos como los sorbetes pueden utilizarse incluso para hacerlas más ligeras.

¿Pueden formar parte de una dieta saludable?

La Clínica Universidad de Navarra considera que el consumo ocasional de helados puede ser una forma de completar la alimentación durante el verano, siempre que se priorice la calidad del producto y se ofrezcan garantías adecuadas de higiene y composición nutricional.

La institución señala que pueden incluirse en una dieta saludable siempre que se consuman con moderación. También recuerda que muchos helados contienen cantidades elevadas de azúcares y grasas saturadas, por lo que un consumo excesivo puede representar un riesgo.

Según explica, los azúcares añadidos pueden contribuir al aumento de peso, favorecer la aparición de caries y estar relacionados con problemas metabólicos como la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2.

Por este motivo, recomienda optar por productos con menos azúcar o sin azúcares añadidos cuando sea posible.

Las alternativas disponibles

La Clínica Universidad de Navarra también señala que existen alternativas a los helados tradicionales.

Entre ellas menciona los elaborados a base de yogur, que pueden aportar más proteínas y menos grasa, y los helados elaborados con frutas, que pueden contener más fibra y menos azúcares añadidos.

En cualquier caso, recomienda consultar las etiquetas nutricionales para comprobar las características reales de cada producto.

La institución recuerda además que los helados son alimentos con un contenido calórico elevado y que su consumo excesivo puede dificultar el control del peso corporal. No obstante, considera que pueden formar parte de una alimentación equilibrada cuando se consumen con moderación y en porciones adecuadas.