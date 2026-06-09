Mundial 2026: uno de cada tres aficionados lo seguirá desde el móvil cuando no pueda ver los partidos

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia y también uno de los más complicados de seguir para muchos aficionados europeos. Con Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones, numerosos partidos se disputarán de madrugada en España, una circunstancia que obligará a muchos seguidores a buscar alternativas para mantenerse informados cuando no puedan sentarse frente al televisor.

Según un estudio realizado por Opera entre usuarios españoles que tienen previsto seguir la competición, el 33% consulta resultados en directo desde el móvil cuando no puede ver un partido.

La encuesta sitúa esta opción muy por delante de otras alternativas como YouTube, elegida por el 13% de los encuestados, o los clips y resúmenes en redes sociales, mencionados por el 12%.

El móvil se consolida como la principal herramienta de seguimiento

Los datos recogidos por Opera reflejan la importancia que ha adquirido el smartphone para seguir el fútbol.

El 46% de los participantes afirma utilizar el móvil para consultar resultados y actualizaciones en tiempo real durante los encuentros.

Además, el estudio señala que el 39% de los aficionados sigue los partidos directamente desde el navegador, sin necesidad de utilizar aplicaciones deportivas específicas.

La encuesta también indica que el 68% ha escuchado alguna vez comentarios de partidos desde el móvil cuando no tenía acceso a una retransmisión en directo.

En palabras de Tim Lesnik, Product Manager de Opera Mobile, cada vez es más habitual consultar estadísticas, recibir alertas, revisar alineaciones o seguir el desarrollo de un partido desde el teléfono móvil mientras se realizan otras actividades.

Las nuevas funciones de Opera para seguir el torneo

Coincidiendo con la competición, Opera ha incorporado nuevas funciones relacionadas con el fútbol en Android y Opera Mini.

La compañía explica que el navegador incluye un espacio específico que reúne resultados en directo, estadísticas, alineaciones, información de los encuentros y notificaciones personalizadas.

Los usuarios pueden seleccionar sus equipos favoritos y recibir avisos cuando comienza un partido, se marca un gol, se produce una expulsión o finaliza el encuentro.

Opera señala además que cada partido contará con estadísticas detalladas e información actualizada en tiempo real dentro del propio navegador.

La actualización también incorpora cambios visuales en la página de inicio de Opera para Android, junto con nuevas opciones de personalización y accesos directos.

El optimismo de los aficionados españoles

El estudio recoge también la percepción de los aficionados sobre las opciones de España en el torneo: el 71% de los encuestados cree que la selección española conquistará el título en 2026. Francia y Argentina aparecen a continuación, ambas con un 7% de apoyo.

La encuesta también preguntó por el partido más icónico de la historia del Mundial. Más de la mitad de los participantes señaló la final disputada entre España y Países Bajos en Sudáfrica 2010, por delante de la final entre Argentina y Francia celebrada en 2022.