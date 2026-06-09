'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' ya tiene fecha de estreno en Netflix

Fueron 48 hora que cambiaron la historia de España. Ahora, Netflix las recupera. La plataforma ha desvelado el tráiler oficial, las primeras imágenes y la fecha de estreno de Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López y producida por The Tintirin Team. La producción llegará a la plataforma el próximo 10 de julio.

El documental aborda los dos días en los que España permaneció pendiente del secuestro de Miguel Ángel Blanco y en los que millones de personas se movilizaron para intentar evitar su asesinato. Coincidiendo con el 29º aniversario de la muerte del joven concejal de Ermua, la producción recuerda aquellos acontecimientos y el momento de movilización social que se produjo entonces.

Para reconstruir la historia, el documental reúne hasta 30 testimonios de personas que vivieron aquellas horas en primera persona o que tuvieron responsabilidades institucionales durante la crisis.

Los testimonios que reconstruyen aquellas 48 horas

Entre los participantes figuran el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar; el que fuera ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja; el entonces alcalde de Ermua, Carlos Totorika; y María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco.

También interviene Su Majestad el Rey, que comparte sus reflexiones sobre cómo vivió, siendo entonces Príncipe de Asturias y con 29 años, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, además de referirse a la importancia de preservar la memoria de aquellos hechos.

El documental incorpora además los testimonios de periodistas que siguieron la noticia sobre el terreno, representantes institucionales de distintos partidos políticos, amigos y compañeros de grupo de Miguel Ángel Blanco, compañeros de trabajo, miembros de los operativos policiales y agentes de la Ertzaintza que participaron en las labores de búsqueda.

También participan profesionales sanitarios que intentaron salvarle la vida, entre ellos Jaime Segalés, Juan Cabezas, Francisco Vázquez, Imanol Rodríguez y el doctor Francisco García Urra.

Relatos que se conocen por primera vez

La producción recoge por primera vez en casi tres décadas el testimonio de personas que realizaron intentos activos para detener el asesinato y salvar la vida de Miguel Ángel Blanco contactando con miembros de ETA.

Entre ellas se encuentran María José Gurrutxaga y Patxi Zabaleta. Según explica Netflix, aunque anteriormente se había hablado de la posibilidad de que se hubieran producido estos intentos, sus protagonistas no los habían relatado públicamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales.

Jon Sistiaga, que en aquel momento era un reportero de 29 años enviado a cubrir la noticia, actúa además como narrador del documental. Su experiencia directa sobre el terreno sirve de hilo conductor para recorrer aquellos acontecimientos a través de las distintas voces participantes.

Un trabajo de documentación y archivo

Netflix señala que el documental es el resultado de un trabajo periodístico, de investigación y documentación desarrollado durante meses.

Para su elaboración se han consultado más de 180 horas de material de archivo, más de 30 fuentes audiovisuales nacionales e internacionales, además de periódicos nacionales e internacionales, fuentes institucionales, recursos educativos y diferentes archivos y bibliotecas.

La película documental Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo estará disponible en Netflix a partir del 10 de julio.