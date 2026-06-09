Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Plan Especial del Casco Histórico en ZamoraInmigrantes en AlcañicesAsí es el Sabadell, el nuevo rival del Zamora CFDirecto del papa León XIV
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los pantalones cortos más baratos que puedes encontrar: solo por 5,99 euros

Una oferta difícil de superar

Supermercado Lidl

Supermercado Lidl / Pexels

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

B.D.

Si quieres ir a la última no puedes perderte esta ocasión que tienes en Lidl donde venden los pantalones cortos de chándal más baratos que puedes encontrar. Tan solo pagarás 5,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.

Se trata de unos pantalones cortos con el logo de Lidl que puedes adquirir tanto en azul como en gris.

Pantalones cortos Lidl. / Lidl

Están hechos con algodón y cuentan con bolsillos lateralesbolsillo traserocintura elástica y cinta de ajuste.

Además, llevan el logotipo de Lidl estampado con efecto holográfico y tienen un corte informal.

Tallas

Asimismo, tienes disponibles todas las tallas desde la S a la XL y su precio original era de 6,99 euros, aunque ahora han bajado hasta 5,99 euros.

Noticias relacionadas y más

Puedes hacerte con ellos pulsando AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents