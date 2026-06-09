Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la gofrera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Este artilugio te permitirá también hacer tortitas para tus desayunos o meriendas
Emma Fernández / A. O.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que promete conquistar a los amantes del dulce. Se trata de la gofrera que combina potencia y funcionalidad cuyo precio es un auténtico chollo: tan solo 16,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta ocon un revesitmiento antiadherente de alta calidad. Gracias a su alto grado de dureza ofrece una buena resistencia a la abrasión. Ideal para que las tortitas o los gofres no queden pegados o sufran pequeñas quemaduras que estropeen por completo su sabor.
Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un termostato regulable sin niveles, lo que permite ajustar la temperatura exacta y de forma progresiva. También dispone de una luz indicadora de horneado que alerta cuando el aparato está alcanzando un calentamiento óptimo y está listo para utilizar.
Según indica el fabricante, su diseño está compuesto por un mango termoaislante que garantiza máxima seguridad y un buen agarre. Además, para aquellos consumidores que quieran innovar su arte culinario, incluye un recteario con 15 sugerencias.
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente gofrera que promete convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría.
¿De dónde son originarios los gofres?
Los gofres (waffles eni nglés) son originarios de Bélgica, donde forman parte de la tradición culinaria desde la Edad Media.
Allí existen varios tipos, pero los más famosos son:
- Los gofres de Bruselas: más ligeros, crujiente por fuera y servido normalmente con azúcar glas, frutas o Los
- Los gofres de Lieja: más densos y dulces, con trocitos de azúcar caramelizado en su interior
Con el tiempo, los gofres se extendieron por Europa y luego a Estados Unidos, donde evolucionaron en versiones más grandes y esponjosas, muy populares en desayunos.
- Querido Manuel: El patrimonio de los amigos
- Los horarios del doble duelo del Zamora CF ante el Sabadell ya están fijados
- La afición estalla contra la Federación por el horario del Sabadell - Zamora CF: campos vacíos y apuesta por las televisiones
- El Zamora CF pasa por encima del Villarreal B y estará en la final por el ascenso a Segunda División
- El Zamora CF pone la venta las entradas para la final ante el Sabadell: precios y horarios
- Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
- Sacyl busca fontaneros y electricistas en Zamora
- Lavanderas y pajaritas de las nieves: una introducción a la ornitología popular