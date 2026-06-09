Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los pantalones deportivos Puma más baratos del mercado: a la mitad de su precio

Si te encanta la ropa deportiva, con independencia de que hagas o no deporte, no te puedes perder esta nueva oferta que tienen en Lidl. Allí pondrás encontrar los pantalones deportivos Puma de mujer más baratos del mercado. Son ideales para el buen tiempo y están a la mitad de su precio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.

Se trata de unos pantalones cortos que puedes adquirir tanto en color gris como negro y que tienen el bajo de la pernera por encima de la rodilla.

Están disponibles en las tallas S, M y L y su precio original era de 29,95 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 49 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.

Una de las claves de Lidl es que la mayoría de sus productos son de marca propia, lo que le permite controlar precios y calidad. Lo curioso es que, en muchos casos, esos productos están fabricados por grandes marcas reconocidas, aunque no lo ponga en la etiqueta.

El pasillo de las ofertas

Otro aspecto llamativo es su famoso “pasillo de ofertas”, donde cada semana aparecen productos inesperados: desde herramientas hasta ropa o pequeños electrodomésticos. Esto crea una sensación de “si no lo compras hoy, mañana no estará”.

También sorprende su forma de organizar las tiendas: todo está pensado para que la compra sea rápida y directa, con pocos adornos, palés visibles y productos colocados de forma sencilla para ahorrar costes.

En cuanto a calidad, Lidl ha ganado numerosos premios internacionales, especialmente en vinos, quesos y chocolates, compitiendo con productos mucho más caros.

Además, fue uno de los supermercados que popularizó en España el concepto de pan recién hecho dentro de la tienda, algo que hoy parece normal pero que en su día fue una novedad.