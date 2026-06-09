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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las zapatillas de trekking para mujer más cómodas y baratas del mercado: disponibles por 14,99 euros

La nueva promoción de la cadena alemana para conquistar a los amantes del deporte y la naturaleza

Supermercado Lidl

Supermercado Lidl / Pexels

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Emma Fernández / A. O.

Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a las amantes del deporte y la naturaleza. Se trata de las zapatillas de trekking para mujer que combinan resistencia y comodidad y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su interior de tela producen una agradable sensación de confort mientras se camina. Ideal para realizar largas rutas mientras se disfruta de la naturaleza sin que los terrenos irregulares, como barro, rocas o tierra supongan un problema.

Además, las zapatillas cuentan con una suela de TPR perfilada con entresuela de EVA amortiguadora. Sin duda, la opción perfecta para ganar estabilidad, evitar torceduras y garantizar un agarre antideslizante y protección contra impactos.

Alta demanda

La combinación de calidad, comodidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir estas zapatillas de trekking para mujer que prometen convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría.

Lidl es uno de los supermercados más conocidos, pero detrás de sus precios bajos hay muchos detalles curiosos que explican su éxito.

Las claves del éxito

Una de las claves de Lidl es que la mayoría de sus productos son de marca propia, lo que le permite controlar precios y calidad. Lo curioso es que, en muchos casos, esos productos están fabricados por grandes marcas reconocidas, aunque no lo ponga en la etiqueta.

Otro aspecto llamativo es su famoso “pasillo de ofertas”, donde cada semana aparecen productos inesperados: desde herramientas hasta ropa o pequeños electrodomésticos. Esto crea una sensación de “si no lo compras hoy, mañana no estará”.

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También sorprende su forma de organizar las tiendas: todo está pensado para que la compra sea rápida y directa, con pocos adornos, palés visibles y productos colocados de forma sencilla para ahorrar costes.

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