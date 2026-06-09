Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la pala de pádel más barata del mercado: por solo 54,99 euros

El pádel es un deporte que ha ido ganado millones de adeptos año tras año. Puede que sea el deporte de raqueta que más se practica en nuestro país sin importar la edad de los jugadores. Muchas ciudades han ido adaptando sus espacios para crear nuevas canchas y la demanda no para de crecer.

Si te gusta jugar al pádel no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la pala de pádel más barata del mercado. Solo te costará 54,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la pala de pádel 3K carbono PRO de Crivit, la marca exclusiva de Lidl con la que el supermercado trata de hacerle frente a Decahlon.Es una pala con forma de lágrima que está destinada a jugadores avanzados y profesionales.

Esta pala tenía un precio de 59,99 euros, pero ahora en Lidl está todavía más barata, bajando hasta los 54,99 euros, una oferta que no se repetirá

El éxito del Lidl

Lidl es uno de los supermercados más populares en Europa, pero detrás de su éxito hay muchos datos curiosos. Nació en Alemania en los años 70 y forma parte del grupo Schwarz, uno de los gigantes de la distribución mundial. Su clave está en vender productos de calidad a precios bajos, reduciendo gastos como decoración de tiendas o marcas externas.

La mayoría de lo que vende Lidl no son marcas conocidas, sino propias… aunque en muchos casos están fabricados por grandes empresas. Sus famosos productos de bazar (herramientas, ropa, gadgets) cambian cada semana, lo que genera sensación de “oferta limitada”.

Algunos de sus productos, como vinos o chocolates, han ganado premios a nivel mundial pese a su bajo precio. Además, fue de los primeros supermercados en popularizar el pan recién horneado dentro del propio local.