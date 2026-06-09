Declaración de la Renta: cómo corregirla si te has confundido

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que quienes detecten errores en su declaración de la Renta pueden corregirlos antes de que finalice la campaña, el próximo 30 de junio.

La entidad explica que lo más conveniente es realizar la corrección antes de que termine el plazo, aunque la declaración ya haya sido tramitada por la Agencia Tributaria o incluso si el contribuyente ya ha recibido una devolución.

Según señala la OCU, para corregir, completar o modificar una declaración presentada es necesario realizar una autoliquidación rectificativa, un procedimiento que, según indica la organización, resulta más sencillo que en ejercicios anteriores.

Cómo modificar una declaración ya presentada

La OCU explica que el primer paso consiste en acceder a Renta Web dentro de la campaña de la Renta 2024 e identificarse mediante Cl@ve Móvil, certificado electrónico, DNI electrónico o número de referencia.

Una vez dentro, el usuario debe seleccionar la opción "Modificar Declaración" y, posteriormente, "Modificar declaración ya presentada".

A partir de ese momento se puede acceder al resumen de la declaración y realizar las correcciones necesarias en los distintos apartados.

La organización señala que, cuando las modificaciones estén realizadas, el contribuyente debe volver a la opción de modificación de la declaración ya presentada y marcar la casilla correspondiente en función del cambio que quiera realizar.

La casilla 124 debe utilizarse para modificar la modalidad de tributación, pasando de individual a conjunta o viceversa. Para el resto de modificaciones debe marcarse la casilla 103.

Diferentes situaciones según el resultado

La OCU explica que, si tras la rectificación el contribuyente tiene derecho a recibir una devolución mayor, a pagar menos o el resultado no cambia respecto a la declaración original, podrá presentar directamente la nueva declaración.

Sin embargo, si la modificación supone recibir una devolución menor o tener que pagar una cantidad superior, deberá indicar la causa concreta de la rectificación seleccionando una de las opciones previstas por la Agencia Tributaria.

Después podrá consultar el resultado de la modificación y finalizar el procedimiento mediante la opción de presentación de la declaración.

Una vez completado el trámite, se genera un documento PDF de la rectificación que la OCU recomienda guardar junto con el Código Seguro de Verificación correspondiente.

Cuándo conviene aportar documentación adicional

La organización también señala que, cuando la rectificación implique reclamar dinero a Hacienda porque se pagó más de lo debido o se recibió una devolución inferior a la que correspondía, resulta conveniente adjuntar documentación que justifique la solicitud.

Para ello puede utilizarse la opción de aportación de documentación adicional disponible en el registro telemático de la Agencia Tributaria o a través del apartado específico habilitado en la web del organismo.

En esa solicitud debe indicarse el motivo de la rectificación y explicar las razones que justifican la modificación presentada.

Además, el contribuyente puede adjuntar los documentos que considere oportunos para respaldar su petición.

Una vez presentada la documentación, la Agencia Tributaria genera un justificante en formato PDF que también conviene conservar, junto con los correspondientes Códigos Seguros de Verificación que permiten recuperar posteriormente los documentos presentados.