Lo que el color de tus ojos podría decir sobre tu personalidad

¿Pueden los ojos decir algo sobre nuestra personalidad? Según recoge la Clínica Aver, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Orebro (Suecia) con 428 participantes concluyó que el color de los ojos está influido por los mismos genes que participan en la formación de los lóbulos frontales del cerebro.

A partir de esta investigación, los autores identificaron ciertos rasgos y comportamientos que aparecerían con mayor frecuencia en personas con determinados colores de iris. El estudio distingue seis colores de ojos considerados los más comunes.

Ojos marrones: personas agradables y asertivas

Las personas con ojos marrones presentan una mayor cantidad de melanina que quienes tienen ojos claros.

Según el estudio citado por la Clínica Aver, suelen ser percibidas como personas agradables y asertivas, lo que favorece que inspiren confianza en los demás.

Además, generalmente son descritas como leales y respetuosas. La investigación también observó que las personas con ojos marrones suelen tener más dificultades para conciliar el sueño y para dormir profundamente.

Ojos azules: más fuertes de lo que aparentan

Las personas con ojos azules presentan niveles más bajos de melanina. El estudio señala que a menudo son percibidas como tímidas o débiles, aunque los investigadores apuntan que suelen poseer una notable fortaleza interior.

También son vistas como personas competitivas y algo egoístas. Por otro lado, la investigación relaciona este color de ojos con una mayor tolerancia al dolor y una mejor gestión del estrés en situaciones complicadas.

Ojos grises: una personalidad difícil de predecir

Los ojos grises son considerados una variante de los ojos azules. La personalidad de quienes tienen este color de iris resulta más difícil de anticipar debido a que la cantidad de melanina puede variar según la intensidad del tono.

Las personas con ojos gris oscuro pueden mostrar comportamientos diferentes según las circunstancias y su capacidad para gestionar las emociones. En cambio, quienes tienen ojos grises claro suelen ser descritos como empáticos y preocupados por los demás, aunque pueden tener dificultades para ser tomados en serio.

Ojos verdes: equilibrio entre prudencia y decisión

La investigación señala que las personas con ojos verdes presentan un nivel equilibrado de melanina. Ese equilibrio se reflejaría también en la personalidad, combinando rasgos aparentemente opuestos como la cautela y la capacidad de liderazgo, o la amabilidad y la determinación.

Además, suelen ser percibidas como personas atractivas, misteriosas y originales. El estudio también las relaciona con la creatividad y con una buena capacidad para desenvolverse bajo presión.

Ojos negros: rapidez para resolver problemas

Las personas con ojos negros presentan niveles elevados de melanina. El estudio asocia este rasgo con una mayor rapidez en el funcionamiento cerebral.

Por ello, quienes tienen este color de ojos suelen ser descritos como personas inteligentes y ágiles a la hora de afrontar y resolver problemas. También se les atribuye una personalidad misteriosa y cierta tendencia a guardar secretos.

Ojos avellana: independientes y difíciles de encasillar

Los ojos avellana destacan por sus cambios de tonalidad dependiendo de la luz o por combinar diferentes colores en el iris: esta característica estaría relacionada con una personalidad considerada única y diferente.

Las personas con ojos avellana son descritas como independientes, confiadas y espontáneas. Sin embargo, también son consideradas difíciles de interpretar, algo que los investigadores vinculan a la variabilidad en la cantidad de melanina presente en cada caso.

La Clínica Aver recoge que estas conclusiones proceden de un estudio desarrollado por la Universidad de Orebro, cuyos investigadores analizaron la posible relación entre el color del iris y determinados rasgos de comportamiento en 428 participantes.