Ahorra usando la regleta con interruptor

Una de las formas más sencillas de eliminar este llamado "consumo fantasma" es utilizar una regleta con interruptor, un accesorio que puede encontrarse en supermercados, bazares y tiendas de bricolaje por menos de 10 euros.

Cómo funciona

La diferencia respecto a un enchufe convencional es simple: al pulsar el interruptor de la regleta se corta completamente el suministro eléctrico a todos los aparatos conectados. De esta forma, televisores, consolas o equipos de sonido dejan de consumir energía cuando no se están utilizando.

El sistema resulta especialmente útil en zonas de la vivienda donde se acumulan varios dispositivos electrónicos, como el salón o el despacho.

Cuánto se puede ahorrar

El ahorro dependerá del número de aparatos conectados y de sus características. Aunque el consumo de cada dispositivo en modo espera suele ser reducido, varios equipos funcionando de forma permanente durante todo el año pueden suponer un gasto adicional en la factura eléctrica.

Por este motivo, organismos especializados en eficiencia energética recomiendan desconectar los equipos que no se utilizan habitualmente o emplear sistemas que permitan cortar la corriente de forma sencilla.

Dónde puede ser más útil

Los expertos señalan que las regletas con interruptor ofrecen más ventajas en:

Salones con televisión, consola y equipo de sonido.

Despachos con ordenadores e impresoras.

Habitaciones con cargadores que permanecen enchufados de forma permanente.

En cambio, no se recomienda utilizarlas para aparatos que necesitan permanecer conectados de forma continua, como frigoríficos, routers en algunos hogares o sistemas de alarma.