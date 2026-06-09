Ahorra detergente en cada lavado con el truco viral que favorece los bolsillos de todas las familias de España

Usar más detergente no significa lavar mejor. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario: el exceso deja residuos en la ropa y en la lavadora. La clave para ahorrar está en usar la cantidad justa y mejorar el proceso de lavado.

Lo primero es ajustar bien la dosis. La mayoría de personas utiliza más detergente del necesario. Basta con seguir las indicaciones del envase y, si la ropa no está muy sucia, reducir un poco la cantidad sin problema.

También es importante no sobrecargar la lavadora. Si el tambor está demasiado lleno, el detergente no se reparte bien y la ropa no se limpia correctamente, lo que lleva a usar más producto del necesario.

Ojo con el programa que utilizas

Otro truco muy eficaz es aprovechar los programas adecuados. Los ciclos largos y con agua suficiente permiten que el detergente actúe mejor, incluso usando menos cantidad. Además, usar agua caliente o templada cuando sea necesario ayuda a que el detergente se disuelva mejor, mejorando su eficacia.

Por último, mantener la lavadora limpia (especialmente el cajetín y el tambor) evita malos olores, lo que reduce la necesidad de añadir más detergente o suavizante.

¿En polvo o en líquido?

No hay una única respuesta: depende de lo que quieras lavar. Ambos funcionan bien, pero tienen ventajas diferentes.

El detergente en polvo es mejor para ropa muy sucia, manchas difíciles o lavados con agua caliente. Suele ser más eficaz contra suciedad fuerte (barro, grasa) y además suele ser más económico.

Por otro lado, el detergente líquido es más práctico para el día a día. Se disuelve mejor en agua fría, deja menos residuos y es ideal para ropa de color o lavados rápidos. Además, suele cuidar mejor los tejidos.