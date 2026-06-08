Todo lo que necesitas para animar a España en el Mundial está en Action y se va agotar

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya está a la vuelta de la esquina y en Action lo saben. La cadena holandesa ha lanzado toda una colección de artículos relacionados con la Selección Española de Fútbol siguiendo con el lema de "Pequeños precios, grandes sonrisas".

Así, los aficionados que deseen equiparse para animar a 'La Roja' podrán adquirir numerosas prendas y accesorios a muy bajo precio.

Gafas de sol a 0,99 euros

Dos pares de calcetines a 1,49 euros (desde las tallas 27 hasta la 46)

Banderines a 0,59 euros

Diadema por 0,99 euros

Conjunto de fútbol para niños por 4,95 euros

España. / Action

Además, los seguidores de España también pueden encontrar en las estanterías de Action gorros, balones, gafas de sol, collares y un sinfín de productos de 'merchandising' que a buen seguro serán un caramelo para los clientes.

Balón de España. / Action

¿Qué vende Action?

Según publicitan en la web de esta cadena holandesa, cada semana estrenan 150 nuevos productos y en sus estanterías almacén podemos encontrar 1.500 artículos por menos de 1 euro. Hay de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican.

"Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan desde la cadena.