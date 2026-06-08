Los cojines para sofás y sillas de jardín ideales para el verano que arrasan en Action

Action promete arrasar con dos de sus apuestas para este verano: el merchandising de la Selección Española de Fútbol para el Mundial y los complementos imprescindibles para nuestra terraza o jardín.

Si tú también tienes construido en tu pequeña zona de relax un sofá de palés o tienes algún banco, los nuevos cojines de asiento de Action de grandes dimensiones le irán de perlas para garantizar una mayor comodidad. Además, como suele ser habitual en Action, puedes encontrar estos artículos a buen precio.

En este caso, el cojín de asiento para palé, cuyo precio es de 19,95 euros, está diseñado para brindarte un lugar excelente para relajarte gracias a su aspecto acolchado. Además, tiene un asa para que sea más fácil de quitar y poner, aunque según indican desde Action, su tejido repele el agua. Si lo prefieres, tienes también disponible un cojín para silla de jardín, de menor grosor, por menos de 10 euros.

Cojines para bancos y tumbonas

Cojines para sofás y tumbonas. / Action

Y si lo que necesitas es solo darle un toque de color a tu mobiliario de exterior, puedes hacerte con algunos de sus cojines decorativos, con estampados alegres y divertidos. Están rellenos de poliéster y sus fundas de tejidos resistentes tienen cremalleras para que puedas lavarlos cómodamente. Los tienes por menos de cinco euros y los más grandes por menos de diez euros, todo un chollo.

Cojines para sillas

Cojines para sillas. / Action

Las gangas de Action

Action estrena cada semana 150 nuevos productos y en sus estanterías almacén podemos encontrar 1.500 artículos por menos de 1 euro. Hay de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican.

"Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan desde esta cadena holandesa en plena expansión por España.