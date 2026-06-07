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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 3 piezas con cojines para terraza más baratos: relleno de algodón y tamaño XL

Lidl garantiza una comodidad óptima al sentarse gracias a un acolchado de 15 cm con relleno de copos de alta calidad

Supermercado Lidl.

Supermercado Lidl.

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Daniel Cid

A la hora de salir a la terraza o jardín es fundamental estar cómodos para poder relajarnos y disfrutar de los momentos relax que nos da este espacio en el exterior en nuestro propio hogar. Por ello, lo mejor es acudir a la cadena de supermercados Lidl donde podemos encontrar las mejores ofertas a los precios más baratos y (esto es lo mejor) con una calidad 5 estrellas en el producto.

Ejemplo de ello es el set de cojines para pallet que ofrece la marca Livarno y que es perfecto para colocar en esos bancos remodelados que puedes instalar para darle un toque más 'indie' a tu jardín o terraza.

Los cojines más cómodos y amplios al mejor precio

Quién no espera a poder echarse una siesta en su terraza, recostarse disfrutando de su libro o serie favorita o simplemente, relajarse con un café o un refresco tras un día de trabajo. Lidl es la repuesta. La tienda de supermercados ya tiene a la venta un set de cojines, que vende en conjunto, cuyo relleno contiene 100 % de poliuretano con certificación GRS.

Sofá.

Sofá. / Lidl

Y es que se trata de un set de 3 piezas con cojines de asiento y respaldo para europalés. Podrás relajarte como si estuvieras en una cama, dado que Lidl garantiza una comodidad óptima al sentarse gracias a un acolchado de 15 cm con relleno de copos de alta calidad.

Y todavía hay más, ya que se trata de un producto ideal también como un cómodo cojín de suelo: listo para usar. Además, cuenta con pespuntes circulares decorativos. El material del que está compuesto es una funda de 100 % poliéster, relleno: 100 % poliuretano.

Y ahora bien, otro dato que también te va enamoras, su precio. Y es que puedes conseguir este juego de cojines de Lidl por tan solo 42,99 euros. Un precio espectacular para un pack que te conquistará esta primavera y verano.

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Recuerda que puedes conseguir este producto tanto en las tiendas físicas de Lidl como en la página web de la propia cadena de supermercados alemana.

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