Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pantalón corto de Adidas que es el más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
Una oferta irrepetible
Benito Domínguez
Si te gusta ir vestido de marca no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el pantalón corto de Adidas más barato del mercado. Está disponible por menos de 15 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del pantalón corto Squadra 25 de Adidas para hombre. Este pantalón corto de Adidas ofrece la mezcla perfecta de rendimiento y estilo, y demuestra la cohesión en el campo.
La cintura con cordón asegura un ajuste personalizado y la tecnología AEROREADY que absorbe la humedad te garantiza una sensación cómoda mientras demuestras tu habilidad.
Combinado con la camiseta Squadra 25, se convierte en un look profesional que se adapta a tu juego.
Este producto está fabricado con materiales 100 % reciclados. La reutilización de materiales ya existentes nos ayuda a reducir los residuos, a limitar nuestra dependencia de recursos no renovables y a disminuir la huella de CO2 de nuestros productos.
Descuento
Pero qué decir de su precio. Este pantalón tiene un precio de 16,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.
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