Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de lujo que es la más barata del mercado: disponible en varios colores por menos de 7 euros
Una experiencia que no podrás obviar
Benito Domínguez
Si quieres sentir el lujo de cerca, no puedes perderte esta oferta que tienen en Action. Se trata de la toalla de lujo que es la más barata del mercado, una experiencia que no podrás obviar. Está disponible en varios colores por menos de 7 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de la toalla de hammam de lujo que es de secado rápido, peso ligero y está disponible en los elegantes colores beige, verde y rosa.
Esta toalla hammam es una apuesta por la comodidad y el estilo.
Es perfecta para un día de playa, sauna o simplemente en casa.
Además, gracias a su diseño ligero y de secado rápido, puedes llevarla contigo a cualquier parte.
Descuento
Esta tolla tenía un precio de 7,98 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,95 euros.
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