Locura por la escobilla de baño del Action: ni rastro en sus estanterías

Hay éxitos que ves venir. Sin embargo, otros que te sorprenden por completo. Y el de las escobillas de baño se corresponde con este último caso, aunque para muchos podría no extrañar después de que en la pandemia del año 2020 provocada por la crisis sanitaria del coronavirus acabáramos con las existencias del papel higiénico en los supermercados.

¿Es la escobilla de baño un producto de primera necesidad? En términos generales podríamos concluir que no, pero es cierto que sí es un artículo fundamental para la limpieza del hogar y, sobre todo, para la higiene del inodoro. Por tanto, se podría justificar la fama de la escobilla de baño al considerarla como un producto necesario para la limpieza del cuarto de baño.

Pero sea como sea, Action está triunfando con su escobilla de baño, disponible en varios modelos y precios. Tal y como muestra la imagen, tomada en Zamora durante los primeros días de apertura de la tienda, los consumidores han arrasado de forma inesperada con este artículo de la sección de limpieza. Las estanterías aparecen desangeladas y casi no hay ni rastro de estos artilugios. Solo quedan los modelos más caros, que incluso siendo los más costosos, su importe no llega ni a 5 euros.

Por tanto, se puede deducir que el precio también ha sido uno de los motivos de peso para adquirir este producto práctico, cotidiano y económico para nuestra casa. Action cuenta con seis modelos de escobilla.

Escobillas de baño. / Action

Diferentes modelos de escobillas de baño

El más barato, de 0,92 euros, incluye el juego completo. Es de color negro y de tamaño reducido para pasar inadvertido al lado del retrete.

El segundo más asequible, de 0,99 euros, es el típico recambio para sustituir el que tenemos en casa: un cepillo negro con mango de acero inoxidable que cumple su función y que ofrece una buena relación entre calidad y precio.

El precio de los siguientes modelos —2,72 euros, 3,99 euros— ya se incrementa ligeramente al venir con un soporte a modo de escobillero cerrado y con diferentes acabados para “vestir” más este producto escatológico.

No sabemos si debido a su popularidad o ligado a otra cuestión, ahora Action estrena como novedad un set de portarrollos y portaescobillas todo junto por 9,77 euros en color negro y madera para darle un toque incluso más elegante. Sea como sea, el furor por la escobilla de baño de Action demuestra que los artículos cotidianos no están reñidos con el éxito comercial.