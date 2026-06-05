Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la placa de inducción portátil más barata del mercado: podrás cocinar en cualquier sitio

Si quieres tener el poder de cocinar en cualquier parte, no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl. Allí podrás encontrar, entre otras muchísmas cosas, la placa de inducción portátil más barata del mercado, una oportunidad que no podrás dejar escapar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una placa doble de inducción de 3.500 vatios con la que podrás cocinar de forma rápida y con ahorro de energía. Tiene una superficie de vidrio especial de fácil cuidado y es apta para utensilios de cocina de inducción con un diámetro de base de 10 a 22 centímetros.

Esta placa de inducción tiene un control de las zonas de cocción mediante panel táctil con sensor y pantalla LED y cuenta con 9 niveles de potencia y un nivel de potencia máxima adicional.

Además, tiene la detección de recipientes integrada: con señal acústica de advertencia y desconexión de seguridad.

Temporizador regulable

Pero no solo eso, también cuenta con un temporizador regulable hasta 240 minutos; y protección contra sobrecalentamiento y sobretensión, además de bloqueo de seguridad para niños.

Y ojo, solo es para utensilios de cocina con base magnética. Esta placa de inducción portátil tenía un precio de 64,99 euros, pero ahora en Lidl te la venden aún más barata, bajando hasta 59,99 euros, todo un chollo.

Otro chollazo

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete revolucionar a los amantes de los buenos aromas. Se trata de la cafetera de émbolo que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está elaborado en vidrio de borosilicato resistente a las manchas y al calor, lo que garantiza máxima durabilidad y fortaleza. Además, cuenta con un legendario sistema de preparación que distribiuye uniformemente todo el aroma de los granos molidos y garantiza un café delicioso y repleto de sabor.

E. V.

Según indica el fabricante, cuenta con una jarra transparente que ofrece mayor visibilidad durante el proceso de preparación. Además, el émbolo evita que se derramen los granos molidos al verter. Pero la cosa no acaba auqí: no es necesario emplear filtros de paples y cápsulas de plástico, lo que refuerza el compromiso de la marca con el medio ambiente y la convierte en una opción única frente a las cafeteras tradicionales.

Asimismo, el proceso de limpieza es bastante sencillo, ya que es apto para el lavajillas, lo que simplifica el lavado y garantiza mayor durabilidad del producto.

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cafetera de émbolo que promete convertirse en la mejor aliada para los amantes del café.