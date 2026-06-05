Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera de émbolo más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete revolucionar a los amantes de los buenos aromas. Se trata de la cafetera de émbolo que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está elaborado en vidrio de borosilicato resistente a las manchas y al calor, lo que garantiza máxima durabilidad y fortaleza. Además, cuenta con un legendario sistema de preparación que distribiuye uniformemente todo el aroma de los granos molidos y garantiza un café delicioso y repleto de sabor.

Según indica el fabricante, cuenta con una jarra transparente que ofrece mayor visibilidad durante el proceso de preparación. Además, el émbolo evita que se derramen los granos molidos al verter. Pero la cosa no acaba auqí: no es necesario emplear filtros de paples y cápsulas de plástico, lo que refuerza el compromiso de la marca con el medio ambiente y la convierte en una opción única frente a las cafeteras tradicionales.

Lucía Feijoo Viera

Asimismo, el proceso de limpieza es bastante sencillo, ya que es apto para el lavajillas, lo que simplifica el lavado y garantiza mayor durabilidad del producto.

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cafetera de émbolo que promete convertirse en la mejor aliada para los amantes del café.

Lidl es uno de los supermercados más populares en Europa, pero detrás de su éxito hay muchos datos curiosos. Nació en Alemania en los años 70 y forma parte del grupo Schwarz, uno de los gigantes de la distribución mundial. Su clave está en vender productos de calidad a precios bajos, reduciendo gastos como decoración de tiendas o marcas externas. La mayoría de lo que vende Lidl no son marcas conocidas, sino propias… aunque en muchos casos están fabricados por grandes empresas.

Sus famosos productos de bazar (herramientas, ropa, gadgets) cambian cada semana, lo que genera sensación de “oferta limitada”. Algunos de sus productos, como vinos o chocolates, han ganado premios a nivel mundial pese a su bajo precio.

Está presente en más de 30 países y sigue creciendo, incluso compitiendo con grandes cadenas en EE.UU. Las tiendas están diseñadas para que compres rápido: pocos productos, pasillos claros y sin distracciones.