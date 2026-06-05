Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco para jardín con almacenaje más barato del mercado: ideal para guardar utensilios, herramientas, accesorios de riego o juegos

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del buen tiempo. Se trata del banco para jardín con almacenaje que combina comodidad y funcionalidad. Lo mejor es su precio: tan solo 89,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un amplio compartimento: ideal para guardar utensilios, herramientas, accesorios de riego o juegos. El banco está elaborado de material de plático con aspecto rústico de madera. Su estructura no solo se limita a aportar mayor durabilidad, sino también es sinónimo de estilismo, lo que mejorará el aspecto de tu porche o jardín. Asimismo, cuenta con un amplio espacio para dos personas e incluye reposabrazos. Sin duda, la solución definitiva para disfrutar del exterior y relajarse de la forma más cómoda.

Según indica el fabricante, el montaje es bastante sencillo, ya que no es necesario emplear casi ninguna herramienta: el banco estará listo mediante un sistema de encaje y clic. Asimismo, es resistente a la intemperie y fácil de cuidar gracias a su estructura de plástico, lo que garantiza máxima durabilidad.

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este banco para jardín que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

E. V.

Lidl es uno de los supermercados más populares en Europa, pero detrás de su éxito hay muchos datos curiosos. La cadena de origen alemán nació en los años 70 y forma parte del grupo Schwarz, uno de los gigantes de la distribución mundial. Su clave está en vender productos de calidad a precios bajos, reduciendo gastos como decoración de tiendas o marcas externas.

La mayoría de lo que vende Lidl no son marcas conocidas, sino propias… aunque en muchos casos están fabricados por grandes empresas. Sus famosos productos de bazar (herramientas, ropa, gadgets) cambian cada semana, lo que genera sensación de “oferta limitada”. Está presente en más de 30 países y sigue creciendo, incluso compitiendo con grandes cadenas en EE.UU.