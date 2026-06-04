Parches para adelgazar por menos de 15 euros: la advertencia de la OCU sobre estos productos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido sobre la proliferación de parches adelgazantes que prometen quemar grasa, activar el metabolismo o reducir el apetito sin esfuerzo. Estos productos pueden encontrarse en distintas plataformas de comercio electrónico y se comercializan habitualmente en cajas de 30 unidades con precios que oscilan entre los 7 y los 14 euros.

La organización recuerda que, hasta la fecha, solo tres intervenciones han demostrado científicamente ser eficaces para adelgazar: una dieta hipocalórica acompañada de actividad física, determinados medicamentos autorizados para la obesidad —como los análogos de la GLP-1— y, en casos concretos, la cirugía bariátrica.

Fuera de estas opciones, la OCU afirma que no existen pruebas sólidas que demuestren que productos cosméticos, complementos alimenticios o terapias alternativas permitan perder peso de forma eficaz.

Qué contienen estos parches

La organización explica que algunos de estos productos presentan deficiencias en el etiquetado, lo que dificulta conocer con exactitud su composición.

Entre los ingredientes que sí aparecen declarados figuran extractos vegetales utilizados habitualmente en cosmética, como jengibre, pimienta negra, mandarina, bambú o rosa rugosa.

La OCU indica que ninguno de estos ingredientes ha demostrado producir pérdida de peso y añade que tampoco existen pruebas de que, aplicados mediante un parche sobre la piel, generen ese efecto.

Para que estos productos pudieran demostrar eficacia, señala la organización, deberían acreditar que sus ingredientes atraviesan la barrera cutánea y llegan al organismo en cantidades suficientes, además de demostrar pérdida de peso mediante estudios clínicos rigurosos.

La entidad añade que cualquier percepción de mejora podría deberse al efecto placebo o a cambios paralelos en la alimentación y la actividad física.

Posibles riesgos e irregularidades detectadas

La OCU recuerda que la falta de eficacia de un producto no implica necesariamente que sea inocuo. En este sentido, advierte de que estos parches pueden provocar irritaciones, dermatitis o alergias cutáneas.

La preocupación aumenta cuando la composición del producto no aparece claramente identificada en el etiquetado.

Además, la organización ha detectado mensajes publicitarios que atribuyen a estos artículos propiedades adelgazantes sin evidencia científica. Entre las posibles irregularidades observadas menciona alegaciones adelgazantes no autorizadas, uso engañoso de términos como "natural", etiquetado incorrecto de ingredientes y utilización indebida del marcado CE en productos cosméticos.

La OCU explica que ha informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre la comercialización de productos que presentan alegaciones engañosas y posibles irregularidades legales.

Asimismo, indica que ha solicitado a Amazon la retirada de los parches adquiridos en esa plataforma por considerar que su publicidad es engañosa. Mientras tanto, añade que productos de este tipo continúan disponibles en otras plataformas de venta online como AliExpress o Temu.

La recomendación de la organización es desconfiar de cualquier producto que prometa adelgazar sin esfuerzo. Además, recuerda que estos parches no contienen principios activos farmacológicos autorizados y que no pueden ofrecer efectos comparables a medicamentos como Ozempic o Wegovy.