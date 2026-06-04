Cómo conseguir que los niños se laven los dientes sin tener que repetírselo mil veces: como un juego

Conseguir que los niños se laven los dientes no tiene por qué ser una pelea diaria. Si se convierte en un juego, pasa de ser una obligación a un momento interiorizado que no tienen ni que cuestionar.

Una de las mejores formas es usar el tiempo como reto. El cepillado debe durar unos 2 minutos, pero para un niño puede parecer mucho. Por eso, funciona muy bien poner una canción corta o usar un temporizador visual. El objetivo es “ganar” llegando hasta el final sin parar.

También puedes dividir el cepillado en partes, como si fuera un juego por zonas: dientes de arriba, dientes de abajo, por dentro y por fuera.

Otra idea es usar un calendario o tabla de logros, donde cada día que se cepillan bien ganan una pegatina. Esto les motiva mucho y crea hábito.

Que elijan su propio cepillo

Además, déjale que elijan su cepillo (de colores o con dibujos) y su pasta hace que se impliquen más.

QUÉ CEPILLO DE DIENTES USAR El cepillo de dientes de un niño debe ser adecuado a su edad, pequeño y con cerdas suaves para no dañar las encías. La pasta debe tener flúor, pero en cantidad pequeña: Niños pequeños: tamaño de un grano de arroz

A partir de 3-6 años: tamaño de un guisante

La duración del cepillado de dientes en general, también en los niños, debe rondar los 2 minutos. Puede que te parezca mucho, pero en realidad no lo es, se trata de un tiempo ínfimo en tus 24 horas del día. Debes hacerlo tres veces al día -mínimo, dos- siempre después de comer y muy importante hacerlo antes de dormir.

Por qué los dientes definitivos son menos blancos que los de leche

Es algo que llama mucho la atención: cuando se caen los dientes de leche, los nuevos parecen más amarillentos. Pero es completamente normal y tiene una explicación.

Los dientes de leche son más blancos porque tienen una capa externa (el esmalte) más fina y menos mineralizada, lo que les da ese tono más claro, casi brillante.

En cambio, los dientes definitivos tienen un esmalte más grueso y resistente, pero también dejan ver más la dentina, que es la capa interna del diente y tiene un tono ligeramente amarillento. Por eso, aunque estén sanos, parecen menos blancos.

Además, los dientes permanentes están diseñados para durar toda la vida, por lo que su estructura es más sólida, pero también menos “blanca” visualmente.