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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa más barata del mercado: disponible por 21,99 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Lidl.

Lidl. / Pexels

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Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del buen tiempo y la comida al aire libre. Se trata de la barbacoa esférica que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 21,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un flujo de aire regulable y una tapa con salida, ideal para alcanzar una temperatura de cocción óptima y evitar un calor excesivo sobre los alimentos. Cuenta con 34 centímetros de diámetro, una longitud más que suficiente para asar varios alimentos al mismo tiempo y evitar esperas innecesarias.

Otro de los puntos fuertes de esta barbacoa es que está diseñada por una bandeja recogecenizas que protege el césped o la terraza. Una opción que garantiza máxima seguridad y cuidado del exterior. Asimismo, el brasero, la tapa y la parrilla de carbón están esmaltados, por lo que prometen durabilidad y resistencia al calor.

Según indica el fabricante, cuenta con unas ruedas aptas para el jadín. Sin duda, la solución definitiva para degustar las mejores barbacoas al aire libre y desde cualquier parte.

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Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta barbacoa que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su categoría.

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