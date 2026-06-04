Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de agua más potente del mercado: disponible por 24,99 euros
Si eres de los que aún usas hervidores, este de gran potencia y funcionalidad está al alcance de tu mano... y de tu bolsillo
Emma Fernández / A. O.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los cazadores de gangas y la alta calidad. Se trata del hervidor de agua que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 24,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una tapa con un práctico sistema de apertura con una sola mano, lo que permite llenar o limpiar el hervidor de forma rápida y cómoda. Al pulsar el botón, la tapa se abre sola, ideal para garantizar mayor comodidad en la cocina, ya que evita el contacto directo vez el agua está hirviendo. Además, también cuenta con un cierre de seguridad, lo que ofrece un manejo cómodo y seguro.
El fabricante indica que el dispositivo cuenta con protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco. Gracias a esta función el consumidor podrá librarse de graves averías, deformaciones y destrucción del diseño cuando las condiciones de uso no son optimas. Además, cuenta con un filtro de cal extraíble e indicador del nivel de agua, lo que hace más fácil su limpieza y su lectura.
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente hervidor que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
¿Sabes usar un hervidor de agua?
Lo primero: hazlo con cuidado. El hervidor de agua es uno de los electrodomésticos más prácticos de la cocina, ideal para calentar agua de forma rápida y segura. Usarlo bien no solo facilita su funcionamiento, sino que también alarga su vida útil.
Debes llenar el hervidor con la cantidad de agua necesaria, sin sobrepasar el nivel máximo indicado. Es importante no encenderlo vacío, ya que podría dañarse. Después, se coloca en su base (si es eléctrico) y se enciende. En pocos minutos, el agua alcanzará el punto de ebullición y el aparato se apagará automáticamente en la mayoría de los modelos.
Una vez hervida, se recomienda esperar unos segundos antes de servir, para evitar quemaduras. El agua se puede usar para infusiones, café, cocinar o cualquier preparación que requiera agua caliente. También es importante mantener el hervidor limpio, ya que con el uso puede acumular cal en el interior, especialmente en zonas con agua dura.
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