Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje infantil más resistente y que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 30 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar y entretener a los más pequeños de la casa durante los viajes. Se trata de la divertida maleta infantil que combina diversión y resistencia y cuyo precio es de tan solo 29,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un divertido diseño que posiciona a esta maleta como la compañera ideal sentarse, jugar, montar o dejarse llevar. Gracias a su cómoda superficie con asas para sentarse se posiciona como la opción ideal para mantener entretenidos a los más pequeños en periodos de espera como aeropuertos o estaciones.

El fabricante indica que está confeccionada con un material resistente, lo que le otorga a la maleta una gran robustez y rigidez. Además, para máxima comodidad cuenta con una correa de longitud ajustable para tirar de ella o para colgarla al hombro y cierre con bloqueo.

La combinación de resistencia, calidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta divertida maleta infantil que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

E. V.

La carga de un vehículo: multas de hasta 200 euros

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial explica que conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída conlleva una multa que puede llegar hasta los 200 euros.

La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan, arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa; comprometer la estabilidad del vehículo; producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas; ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.