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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje infantil más resistente y que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 30 euros

Gracias a su cómoda superficie con asas para sentarse se posiciona como la opción ideal para mantener entretenidos a los más pequeños en periodos de espera como aeropuertos o estaciones

Una familia se hace un selfi tras facturar sus maletas en Madrid.

Una familia se hace un selfi tras facturar sus maletas en Madrid. / EL PERIÓDICO

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Emma Fernández / A. O.

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar y entretener a los más pequeños de la casa durante los viajes. Se trata de la divertida maleta infantil que combina diversión y resistencia y cuyo precio es de tan solo 29,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un divertido diseño que posiciona a esta maleta como la compañera ideal sentarse, jugar, montar o dejarse llevar. Gracias a su cómoda superficie con asas para sentarse se posiciona como la opción ideal para mantener entretenidos a los más pequeños en periodos de espera como aeropuertos o estaciones.

El fabricante indica que está confeccionada con un material resistente, lo que le otorga a la maleta una gran robustez y rigidez. Además, para máxima comodidad cuenta con una correa de longitud ajustable para tirar de ella o para colgarla al hombro y cierre con bloqueo.

La combinación de resistencia, calidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta divertida maleta infantil que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

VÍDEO | Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado

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E. V.

La carga de un vehículo: multas de hasta 200 euros

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial explica que conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída conlleva una multa que puede llegar hasta los 200 euros.

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La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan, arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa; comprometer la estabilidad del vehículo; producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas; ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.

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