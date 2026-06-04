Los 10 destinos más baratos para viajar en verano en España en 2026

Encontrar un destino de vacaciones que combine precio, oferta turística y una experiencia satisfactoria se ha convertido en una de las prioridades de muchos viajeros. En este contexto, Billionhands ha publicado su ranking de destinos asequibles para veranear en España en 2026, una clasificación elaborada a partir de la experiencia colectiva y la percepción de sus usuarios.

La plataforma explica que el listado refleja una tendencia cada vez más visible entre quienes organizan sus vacaciones: la búsqueda de destinos nacionales capaces de ofrecer una combinación equilibrada entre coste, atractivo turístico y diversidad de propuestas.

El ranking reúne tanto destinos costeros tradicionales como ciudades con una importante oferta cultural y localidades menos masificadas que han ido ganando protagonismo entre los viajeros.

Los diez primeros puestos de la clasificación están ocupados por Peñíscola, Valencia, Granada, Tarragona, Gijón, La Palma, Oropesa del Mar, Benicarló, Garrucha y Vera.

Peñíscola encabeza el listado, seguida por Valencia y Granada, mientras que Castellón sitúa tres localidades dentro de los diez primeros puestos: Peñíscola, Oropesa del Mar y Benicarló.

Los diez destinos que lideran la clasificación

La relación elaborada por Billionhands sitúa en las primeras posiciones los siguientes destinos:

Peñíscola (Castellón). Valencia. Granada. Tarragona. Gijón. La Palma (Islas Canarias). Oropesa del Mar (Castellón). Benicarló (Castellón). Garrucha (Almería). Vera (Almería).

La plataforma señala que esta selección refleja una combinación de destinos de playa, ciudades con patrimonio cultural y enclaves que presentan una oferta turística consolidada.

Una clasificación basada en experiencias de usuarios

Billionhands indica que el auge de este tipo de destinos muestra una evolución en la forma de planificar las vacaciones. La plataforma apunta que los viajeros buscan actualmente una combinación de factores entre los que figuran la oferta turística, la autenticidad del destino y una relación equilibrada entre calidad y precio.

En palabras de Nicolás Luca de Tena, fundador de Billionhands, la iniciativa nace con el objetivo de ayudar a las personas a tomar decisiones relacionadas con ámbitos como los viajes, el consumo o la gastronomía a partir de experiencias reales y actualizadas de otros usuarios.

La compañía asegura además que la reputación utilizada para elaborar sus clasificaciones procede de votos verificables mediante una tecnología certificada por AENOR, combinada con su sistema de inteligencia artificial BILL y la participación de los usuarios.