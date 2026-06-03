Vinagre contra el plástico pegajoso: manillares de bicicletas, mandos de televisión o incluso fundas de móviles

Mandos de la tele, manillares de bicicleta, fundas de teléfonos móviles, tápers... Con el paso del tiempo, muchos objetos de plástico desarrollan una capa pegajosa muy desagradable que seguro que no ha pasado desapercibido en tu casa. Si además intentas limpiarlo con agua, el resultado será aún peor. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es fácil: porque el material se degrada.

Pero la pregunta más importante no es esa sino la que da respuesta a "cómo solucionarlo". Te lo contamos con una palabra: vinagre. pero se puede solucionar fácilmente con vinagre. Este producto actúa como un desengrasante natural, capaz de eliminar esa capa sin dañar el plástico.

Solo tienes que empapar un paño o algodón con vinagre blanco y frotar la superficie afectada. Poco a poco notarás cómo desaparece esa sensación pegajosa.

Si la suciedad está muy incrustada, puedes dejar el vinagre actuar unos minutos antes de frotar. Después, limpia con un paño húmedo y seca bien.

Tania Sutil

Ejemplos prácticos

Mandos de televisión: recuperan su tacto original

Mandos de consola: eliminan la sensación pegajosa de uso

Utensilios de cocina: mangos de cuchillos o espátulas

Botellas reutilizables: exterior pegajoso por uso

Herramientas: mangos de goma o plástico