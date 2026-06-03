Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo PP-Vox en Castilla y León: ya hay Gobierno regionalCaso Arancha en Roales (Zamora): hay recurso del pastorToro Enmaromado de BenaventeJavier Páez, ante el play-off
instagramlinkedin

Vinagre contra el plástico pegajoso: manillares de bicicletas, mandos de televisión o incluso fundas de móviles

La degradación del plástico es la causa principal de la superficie adherente que se puede solucionar con este producto casero

Mando PlayStation.

Mando PlayStation.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Abril Oliva

Mandos de la tele, manillares de bicicleta, fundas de teléfonos móviles, tápers... Con el paso del tiempo, muchos objetos de plástico desarrollan una capa pegajosa muy desagradable que seguro que no ha pasado desapercibido en tu casa. Si además intentas limpiarlo con agua, el resultado será aún peor. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es fácil: porque el material se degrada.

Pero la pregunta más importante no es esa sino la que da respuesta a "cómo solucionarlo". Te lo contamos con una palabra: vinagre. pero se puede solucionar fácilmente con vinagre. Este producto actúa como un desengrasante natural, capaz de eliminar esa capa sin dañar el plástico.

Solo tienes que empapar un paño o algodón con vinagre blanco y frotar la superficie afectada. Poco a poco notarás cómo desaparece esa sensación pegajosa.

Si la suciedad está muy incrustada, puedes dejar el vinagre actuar unos minutos antes de frotar. Después, limpia con un paño húmedo y seca bien.

Y aquí no ha pasado nada: un 10 para el servicio de limpieza de Zamora

Y aquí no ha pasado nada: un 10 para el servicio de limpieza de Zamora

Tania Sutil

Ejemplos prácticos

Mandos de televisión: recuperan su tacto original

Mandos de consola: eliminan la sensación pegajosa de uso

Utensilios de cocina: mangos de cuchillos o espátulas

Botellas reutilizables: exterior pegajoso por uso

Noticias relacionadas y más

Herramientas: mangos de goma o plástico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents