La política que podría impulsar la natalidad y mejorar la estabilidad laboral femenina

España registra una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, en torno a 1,2 hijos por mujer, una cifra situada por debajo del nivel de reemplazo. Esta situación ha intensificado la preocupación por el envejecimiento de la población, la futura disponibilidad de mano de obra y la sostenibilidad del Estado del bienestar.

Ante este escenario, España y otros países europeos han ampliado las políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar. Sin embargo, un estudio difundido por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa" analiza hasta qué punto estas medidas contribuyen realmente a aumentar la fecundidad y cómo influyen las decisiones de las empresas en sus resultados.

Las empresas también influyen en los resultados

El trabajo señala que gran parte de la investigación previa se ha centrado en las decisiones de los trabajadores, pero subraya que las empresas desempeñan un papel clave mediante sus decisiones de contratación, conversión de contratos temporales en indefinidos y despidos.

Según el estudio, muchas políticas familiares generan un importante equilibrio entre fecundidad e ingresos. Las medidas que favorecen un aumento de la natalidad, como permisos de maternidad más largos, mayores prestaciones o una menor rotación laboral, tienden a reducir el empleo femenino y los ingresos acumulados durante la vida laboral.

Asimismo, las políticas que aumentan la estabilidad en el empleo pueden favorecer la fecundidad, aunque también pueden reducir la participación laboral al generar menos puestos de trabajo, aunque más estables.

Por otro lado, las políticas que incrementan la fluidez del mercado laboral favorecen el empleo femenino y los ingresos a largo plazo, pero pueden reducir la fecundidad al hacer menos compatible la maternidad con un empleo estable.

España como laboratorio de estudio

El informe destaca que España ofrece un contexto especialmente adecuado para analizar estos efectos por la combinación de una baja natalidad y un mercado laboral altamente regulado y segmentado, donde los contratos temporales tienen un peso relevante.

Cuando las políticas de conciliación aumentan el coste o el riesgo percibido por las empresas al contratar mujeres que pueden convertirse en madres, las compañías pueden reaccionar modificando sus decisiones de contratación o de conversión de contratos temporales en indefinidos.

Los autores señalan que la literatura ha prestado menos atención a estas respuestas empresariales, pese a que pueden ser determinantes para el éxito o fracaso de las políticas públicas.

Lo que muestran los datos

A partir de datos administrativos de la Seguridad Social, el estudio identifica varios patrones.

Uno de ellos es que las mujeres tienen muchas menos probabilidades de trabajar en sectores donde predominan las jornadas laborales largas, lo que pone de relieve la importancia de la flexibilidad laboral.

Además, las mujeres empleadas en trabajos considerados menos flexibles presentan una progresión salarial más lenta, especialmente cuando tienen hijos.

El estudio también analiza la reforma introducida en 1999 que reconoció el derecho a reducir la jornada laboral con protección del empleo. Tras su implantación, aumentó significativamente el número de madres con contrato indefinido que se acogieron a esta posibilidad, especialmente en empleos menos flexibles.

Paralelamente, las empresas redujeron el acceso de mujeres con contratos temporales a puestos indefinidos, una reacción vinculada a los posibles costes futuros asociados a reducciones de jornada o interrupciones temporales de la actividad laboral.

El equilibrio entre tener hijos y trabajar

Para interpretar estos resultados, los autores desarrollaron un modelo que incorpora tanto las decisiones de fecundidad como las decisiones empresariales de contratación, despido y conversión contractual.

Las conclusiones apuntan a un equilibrio complejo. Las políticas que aumentan la estabilidad laboral de las madres tienden a incrementar la fecundidad, pero también reducen el empleo femenino y los ingresos acumulados durante la vida laboral.

Parte de este aumento de la natalidad se produce porque algunas mujeres con peores perspectivas laborales abandonan el empleo y optan por tener más hijos, mientras las empresas concentran los puestos estables en un grupo más reducido de trabajadoras.

La política que destaca el estudio

Entre las medidas analizadas, el informe identifica como especialmente eficaz los incentivos económicos dirigidos a las empresas para convertir contratos temporales de mujeres en contratos indefinidos.

Según los autores, estos subsidios ayudan a compensar las reticencias empresariales relacionadas con los costes de la maternidad y favorecen al mismo tiempo la estabilidad laboral femenina, la fecundidad y los ingresos acumulados a lo largo de la vida.

Por el contrario, las políticas centradas exclusivamente en la protección del empleo o en la reducción de jornada, sin actuar sobre los incentivos empresariales, tienden a aumentar la natalidad a costa de las trayectorias profesionales de las mujeres.

La conclusión

El estudio concluye que abordar la baja natalidad en España requiere combinar las políticas familiares con medidas dirigidas al funcionamiento del mercado laboral.

Los autores sostienen que las políticas que tengan en cuenta tanto las necesidades de conciliación como los incentivos de las empresas pueden favorecer simultáneamente una mayor fecundidad y una mayor vinculación de las mujeres al mercado de trabajo.