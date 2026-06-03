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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora de acero inoxidable y acabado en cerámica más barata del mercado: por solo 22,99 euros

Cuenta con un soporte calienta panecillos extraíble para hornear

Un rico desayuno.

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Daniel Cid / A. O.

La cadena de supermercados Lidl ha sacado una colección que te va a enamorar para tener un desayuno de lo más colorido y delicioso esta primavera y verano. Se trata de una tostadora con acabado cerámico y de acero inoxidable que con su diseñado azulado da ese punto de color a nuestra cocina.

Ahora que el sol es el protagonistas de días que se alargan, no hay nada mejor que desayunar al aire libre o con la venta abierta y disfrutar de un momento de relax antes de comenzar la jornada laboral o tomarlo con calma el fin de semana. Así que es el momento de darle un giro de 180 grados a tu cocina y conseguir la tostadora de doble ranura 920 W de la marca Silvercrest que ya puedes encontrar en los supermercados de Lidl.

Una tostadora elegante y original a un precio muy bajo

Esta tostadora de Lidl cuenta con un frontal de acero inoxidable pulido y dispone de 6 niveles de tostado: regulables para un resultado de tostado óptimo. A la hora de meter los panes para preparar el desayuno, los resultados de tostado óptimos gracias al centrado de las rebanadas de pan y al control electrónico del tueste.

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También cuenta con una función para descongelar y tostar al mismo tiempo y una función de recalentamiento sin tostado adicional. Y eso no es todo. Esta tostadora de Lidl cuenta con un botón muy útil que no todos los electrodomésticos de este estilo tienen: Una función de parada para interrumpir el proceso de tostado y una función de elevación automática para extraer de forma segura incluso las rebanadas de pan más pequeñas.

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E. V.

Y ojo porque para mejorar tus desayunos, la tostadora de Lidl cuenta con un soporte calienta panecillos extraíble para hornear cruasanes y panecillos. Por último, es muy fácil de limpiar gracias a la bandeja recogemigas extraíble.

Otro detalle espectacular es su precio. Y es que puedes conseguir la tostadora de doble ranura 920 W de Silvercrest por tan solo 22,99 euros. Un precio espectacular para un producto de acero inoxidable con ese acabado adornado.

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Recuerda que la puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lldil como a través de la página web de la propia cadena de supermercados.

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