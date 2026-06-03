Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: por solo 29,99 euros y una parrilla regulable a 5 alturas

Es tiempo de barbacoa. Y es que con la llegada del buen tiempo y de los días que se alargan apetece reunirse con la familia o con los amigos y disfrutar de una comida casera de la máxima calidad, así como sacar el chef que llevamos dentro.

Conseguir la barbacoa perfecta que apenas ocupe espacio, haga una comida de 10 y nos suponga un gasto añadido es más sencillo de lo que parece gracias a Lidl. La cadena de supermercados alemana cuenta con una barbacoa que es un auténtico chollo gracia a sus prestaciones, peor también a su precio. Se trata de la barbacoa de carbón con ruedas de la marca Grillmeister.

Una barbacoa por menos de 30 euros

Esta barbacoa cuenta con un brasero esmaltado y robusto con paravientos y una parrilla cromada regulable en 5 alturas con asas extraíbles perfecta para preparar cualquier tipo de alimento: carnes, pescados a la parrilla, verduras o lo que se te antoje para sorprender a los tuyos.

Además, esta barbacoa es muy cómoda de transportar e incluso de guardar gracias a su asa de transporte, mesa lateral y estante de madera. Es ligera, robusta y estable y cuenta con una estructura estable de chapa de acero lacada. Su Capacidad para carbón es de aproximadamente, 1 kilo, por lo que tendrás espacio de sobra para realizar una buena comida y tener sitio para el combustible necesario.

Cuenta con una bonita base de madera en la parte inferior y una bandeja en un lateral, también de madera, para colocar nuestras herramientas o la bebida que estemos tomando mientras ejercemos de cocineros.

Esta barbacoa, con unas medidas de 84 x 86 x 45 cm y está disponible por un espectacular precio de 29,99 euros

Recuerda que la puedes encontrar tanto en las tiendas físicas de Lidl, así como a través de la página web de la conocida cadena de supermercados de origen alemán.

Cómo hacer la mejor barbacoa

Hacer una buena barbacoa no depende solo de la carne, sino de saber controlar el fuego y tener paciencia. La clave está en hacerlo todo con calma y en el momento adecuado.

Lo primero es preparar bien las brasas. No conviene cocinar con llama, sino esperar a que el carbón esté blanquecino y sin fuego, ya que así el calor es más uniforme y no quema los alimentos por fuera. Este paso es fundamental y marca la diferencia.

La calidad del producto también es esencial. Una buena carne o verduras de temporada harán que el resultado sea mucho mejor sin necesidad de complicarse. Además, es recomendable sacar la carne de la nevera un rato antes para que no esté fría al ponerla en la parrilla.

A la hora de cocinar, es importante no estar dando vueltas constantemente a los alimentos. Lo ideal es dejarlos hacer bien por un lado y darles la vuelta una sola vez, para que conserven sus jugos y queden más sabrosos.

La distancia al fuego también influye: si está muy cerca, se quemará; si está muy lejos, tardará demasiado. Encontrar ese punto medio es clave para una cocción perfecta.

Por último, dejar reposar la carne unos minutos antes de servir ayuda a que quede más jugosa y en su punto.