Los helados bombón no son lo que parecen: la OCU analiza 24 marcas y encuentra un problema común

Los helados bombón siguen siendo uno de los productos más populares cuando llega el calor. Su combinación de helado, cobertura de chocolate y formato individual los convierte en una de las opciones más habituales en congeladores y supermercados durante los meses de verano.

Sin embargo, un análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone el foco en lo que realmente contienen estos productos. El estudio compara 24 helados bombón comercializados en supermercados españoles: 12 bombones de chocolate elaborados con helado sabor nata y cobertura de chocolate negro, y 12 almendrados de vainilla con cobertura de chocolate con leche y almendras.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que la mayoría de los productos analizados no se presentan legalmente como helado de nata o helado de vainilla, sino como helado sabor nata o helado sabor vainilla, una diferencia que, según la organización, implica que esos sabores no proceden necesariamente de ingredientes tradicionales.

Más ingredientes industriales y menos materia prima tradicional

La OCU señala que muchas de las recetas analizadas están compuestas por largas listas de ingredientes en las que aparecen grasas vegetales, jarabes de glucosa y glucosa-fructosa, estabilizantes, emulsionantes, aromas y colorantes.

Según explica la organización, estos ingredientes permiten obtener productos cremosos, estables y muy dulces con costes de fabricación más reducidos.

Entre los aspectos destacados del análisis figura el uso frecuente de grasas vegetales de coco o palma. En numerosos productos aparecen incluso antes que la grasa láctea en la lista de ingredientes, lo que indica una mayor presencia en la formulación.

La organización también advierte de que no todas las coberturas utilizan auténtico chocolate elaborado con manteca de cacao. Algunos productos emplean coberturas con cacao, pero sin manteca de cacao, una circunstancia que, según el estudio, reduce la calidad final del producto.

A ello se suma la presencia generalizada de azúcar y distintos tipos de jarabes. La OCU explica que estos ingredientes ayudan a mejorar la estabilidad del helado, aunque también provocan un sabor excesivamente dulce que puede ocultar otros matices como los del cacao, la almendra o la nata.

Otro de los puntos analizados es el uso de aditivos. Todos los productos estudiados los contienen. La media se sitúa en seis aditivos por helado y algunos alcanzan hasta ocho distintos. Entre los más habituales aparecen estabilizantes, emulsionantes y colorantes destinados a reforzar textura, sabor o apariencia.

La degustación revela grandes diferencias entre marcas

Los resultados nutricionales tampoco destacan positivamente. El análisis sitúa el valor energético medio en torno a las 319 kilocalorías por cada 100 mililitros, acompañado de cantidades elevadas de azúcares y grasas saturadas.

Además, la OCU subraya que el tamaño de las raciones influye de forma importante. Entre los productos estudiados existen formatos que van desde los 41 hasta los 90 mililitros, una diferencia que puede llegar a duplicar el aporte de calorías, azúcares y grasas.

Por este motivo, todos los helados incluidos en el análisis obtienen puntuaciones bajas en la Escala Saludable OCU, situándose entre los 22 y los 27 puntos sobre 100.

La degustación realizada por expertos pasteleros también detectó defectos repetidos en numerosos productos. Entre ellos figuran coberturas excesivamente grasas o cerosas, sabores artificiales, exceso de vainillina, texturas poco cremosas, almendra mal distribuida o sensaciones químicas en boca.

Aun así, algunos productos consiguieron destacar en las valoraciones.

Entre los almendrados, los mejor puntuados fueron Magnum y Lidl Gelatelli, mientras que en la categoría de bombones de nata con chocolate negro sobresalieron Carrefour Extra Black, El Corte Inglés, Magnum Collection, Auchan y BM.

La organización también destaca que un precio más elevado no garantiza necesariamente una calidad mucho mayor. Aunque Magnum aparece como la marca más cara del estudio, algunas marcas de distribuidor consiguieron resultados competitivos tanto en formulación como en degustación.

La OCU recuerda que estos productos no pueden considerarse saludables y recomienda un consumo ocasional. También aconseja revisar la lista de ingredientes, priorizar aquellos que incluyan grasas lácteas y manteca de cacao, evitar formulaciones excesivamente largas y optar por formatos más pequeños para reducir la ingesta de calorías, grasas y azúcares.