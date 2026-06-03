El embarazo no dura nueve meses: los dos trimestres de los que casi nadie habla

Aunque tradicionalmente se considera que el embarazo dura nueve meses y se divide en tres trimestres, desde Policlínica Gipuzkoa recuerdan que existen dos etapas que suelen pasar desapercibidas: el periodo preconcepcional y el llamado cuarto trimestre, que se desarrolla después del parto.

Según recoge Quirón Salud, el ginecólogo Santiago Novoa defiende que estas fases tienen una influencia directa tanto en la salud de la madre como en el desarrollo del bebé y en los resultados perinatales.

"El embarazo comienza antes de un test positivo y termina mucho después de dar a luz", señala el especialista.

El periodo preconcepcional, el trimestre que llega antes del embarazo

Santiago Novoa explica que el estado de salud con el que una mujer inicia la gestación puede condicionar de forma decisiva el desarrollo posterior del embarazo.

Por ello, destaca la importancia del seguimiento preconcepcional para identificar y modificar factores de riesgo, controlar enfermedades crónicas y fomentar hábitos saludables antes de la concepción.

Según indica, en mujeres con patologías como diabetes tipo 1 o tipo 2, hipertensión arterial o epilepsia, la optimización de los tratamientos debe realizarse antes de quedarse embarazadas con el objetivo de reducir riesgos durante la organogénesis y disminuir posibles complicaciones o malformaciones.

El especialista también subraya la relevancia del consejo genético, cada vez más extendido, para detectar parejas portadoras de mutaciones recesivas y evitar descendencia afectada.

A ello suma la actualización del calendario vacunal, la suplementación con ácido fólico, la prevención de infecciones como la toxoplasmosis o el citomegalovirus y la eliminación completa del consumo de alcohol.

Asimismo, señala que mantener un peso adecuado mediante una alimentación saludable y ejercicio físico regular favorece la fertilidad, reduce la probabilidad de aborto y disminuye el riesgo de trombosis y complicaciones metabólicas durante el embarazo.

El cuarto trimestre, una etapa que va más allá del posparto

Tras el nacimiento del bebé, la atención suele concentrarse en las primeras semanas del puerperio. Sin embargo, Novoa sostiene que el llamado cuarto trimestre se prolonga más allá de ese periodo inicial y requiere un seguimiento continuado.

Esta fase incluye la vigilancia de posibles signos de alarma como fiebre o sangrado excesivo, la valoración del plan reproductivo, el seguimiento de la lactancia, el estado emocional de la madre y el ajuste de tratamientos en mujeres con enfermedades crónicas.

El especialista subraya que el embarazo actúa como una "prueba de estrés natural" capaz de revelar alteraciones metabólicas o vasculares que permanecían ocultas.

Las complicaciones hipertensivas afectan entre el 2% y el 10% de los embarazos y aumentan el riesgo de síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular a medio y largo plazo.

Del mismo modo, la diabetes gestacional, presente entre el 4% y el 10% de las gestantes, se asocia con una mayor probabilidad futura de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

Por este motivo, el especialista considera imprescindible realizar una reevaluación médica tras el parto para identificar riesgos cardiovasculares de forma precoz, promover cambios en el estilo de vida y prevenir complicaciones futuras.

La importancia del seguimiento antes, durante y después del parto

Novoa explica que el objetivo es fomentar hábitos cardiosaludables basados en una alimentación equilibrada, ejercicio físico regular, abandono del tabaco y control del peso, la tensión arterial, la glucosa y el colesterol.

Tal y como recoge Quirón Salud, se impulsan las visitas preconcepcionales para que las mujeres lleguen al embarazo en las mejores condiciones posibles y se mantiene el acompañamiento durante la gestación, el posparto y el resto de su vida.

El especialista destaca que el centro cuenta con profesionales especializados en medicina obstétrica, materna y fetal para ayudar a transitar el embarazo de forma saludable, minimizar riesgos y proteger la salud futura de la mujer.