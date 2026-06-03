¿Te despiertas para comer? Así es el síndrome de alimentación nocturna

Muchas personas cenan tarde o recurren a algún tentempié antes de acostarse. Sin embargo, existe una afección específica en la que la alimentación nocturna se convierte en un patrón habitual acompañado de despertares para comer y alteraciones del sueño.

Según explica Cigna Healthcare, el síndrome de alimentación nocturna se caracteriza porque la persona consume una gran cantidad de comida después de la cena y, con frecuencia, se despierta durante la noche para seguir comiendo.

Las personas que presentan este problema suelen retrasar durante muchas horas la primera comida del día y pueden sentirse disgustadas por sus hábitos alimentarios nocturnos.

Qué es el síndrome de alimentación nocturna

Cigna Healthcare señala que el síndrome de alimentación nocturna es una afección en la que las personas comen una gran cantidad de alimentos después de cenar y a menudo se despiertan durante la noche para seguir comiendo.

Además, quienes lo padecen pueden retrasar durante varias horas la primera comida del día y sentirse incómodos o molestos por este comportamiento.

Cuál podría ser su causa

Los médicos no tienen una explicación definitiva sobre el origen de esta afección.

No obstante, algunos estudios apuntan a que podría estar relacionada con alteraciones del ciclo sueño-vigilia y con determinadas hormonas.

Los síntomas más habituales

Las personas con síndrome de alimentación nocturna recuerdan haber comido durante la noche. Generalmente no sienten hambre durante la primera parte del día y retrasan durante horas su primera comida.

Posteriormente, tras la comida de la tarde o la cena, pueden ingerir una gran cantidad de alimentos a lo largo de la noche.

Tal y como explican en Cigna Healthcare, este patrón alimentario no puede explicarse por cambios en los horarios de sueño ni por costumbres sociales relacionadas con las cenas tardías.

Además, quienes presentan este síndrome suelen sentirse disgustados por su alimentación nocturna.

Los problemas de sueño asociados

La afección también suele estar acompañada de trastornos del sueño.

Entre ellos figuran las dificultades para conciliar el sueño y para mantenerse dormido durante la noche.

Cigna Healthcare añade que las personas con síndrome de alimentación nocturna tienen más probabilidades de padecer obesidad y que la depresión es frecuente entre quienes presentan este problema.

La diferencia con el trastorno alimentario compulsivo

El síndrome de alimentación nocturna no es lo mismo que el trastorno alimentario compulsivo.

Las personas con trastorno alimentario compulsivo, señalan en Cigna Healthcare, no suelen darse atracones durante la noche y, cuando lo hacen, consumen grandes cantidades de comida de una sola vez.

En cambio, las personas con síndrome de alimentación nocturna suelen ingerir cantidades más pequeñas de alimento en numerosas ocasiones a lo largo de la noche.

Cómo se diagnostica

Para determinar si una persona padece síndrome de alimentación nocturna, el médico revisa sus antecedentes médicos y sus patrones de alimentación.

Dado que esta afección suele presentarse junto con problemas de sueño, también puede recomendar la realización de estudios del sueño, conocidos como polisomnografías.

Qué tratamientos existen

Cigna Healthcare indica que actualmente no existe un tratamiento basado en la evidencia específicamente establecido para el síndrome de alimentación nocturna.

Sin embargo, los médicos han obtenido algunos resultados mediante terapia cognitivo-conductual y el uso de antidepresivos.