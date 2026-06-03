Las 12 razones por las que llora un bebé y qué puedes hacer para calmarlo

El llanto es la principal forma de comunicación de un bebé durante sus primeros meses de vida. Como todavía no puede expresar con palabras lo que necesita, utiliza el llanto para transmitir hambre, incomodidad, cansancio o cualquier otra situación que requiera atención.

Según explica Dodot, es normal que un recién nacido llore varias veces al día. Con el paso del tiempo, madres y padres suelen aprender a reconocer las distintas formas de llanto y a interpretar mejor las señales que transmite el bebé.

Las causas más habituales detrás del llanto

Entre los motivos más frecuentes se encuentra el hambre. Algunos bebés muestran señales previas, como llevarse las manos a la boca o mover los labios antes de empezar a llorar.

La temperatura también puede influir. Tener demasiado calor o demasiado frío puede provocar incomodidad. Por ello, Dodot recomienda vestir al bebé con una cantidad de ropa similar a la que utiliza el adulto.

El pañal mojado o manchado es otra de las razones habituales. Durante las primeras semanas los cambios de pañal son frecuentes, y mantener al bebé seco ayuda a que se sienta más cómodo.

Las molestias digestivas también pueden estar detrás del llanto. Haber comido demasiado, sufrir reflujo o presentar alguna intolerancia alimentaria son situaciones que pueden generar incomodidad. En estos casos, Dodot recomienda consultar con el pediatra si aparecen síntomas como vómitos frecuentes, inquietud tras las tomas o dificultades para ganar peso.

La dentición es otro de los momentos que puede provocar molestias. Aunque la edad de aparición varía entre los bebés, el proceso puede comenzar a partir de los tres o cuatro meses y provocar dolor en las encías.

La fiebre también puede explicar episodios de llanto. Ante cualquier aumento de temperatura corporal conviene comprobarla con un termómetro y consultar con el pediatra cuando se alcancen los valores indicados para cada edad.

A todo ello se suman otras situaciones como sentirse abrumado por demasiada actividad, el aburrimiento, el cansancio, el estrés o la necesidad de liberar tensión acumulada. Los cólicos también aparecen entre las causas más frecuentes de llanto intenso durante los primeros meses de vida.

Cómo intentar calmar a un bebé cuando llora

Cuando el motivo del llanto es evidente, como el hambre o la necesidad de cambiar el pañal, la solución suele ser sencilla. Sin embargo, en otras ocasiones puede ser necesario probar distintas estrategias hasta encontrar la que mejor funciona.

Dodot señala que responder a las necesidades del bebé desde los primeros meses puede ayudar a tranquilizarlo y favorecer que llore menos a largo plazo.

Entre las medidas que pueden resultar útiles figuran envolver al bebé en una manta, trasladarlo a una habitación tranquila y poco iluminada, darle un baño templado o cogerlo en brazos mientras se le acaricia suavemente.

También puede ayudar hacer que eructe después de las tomas, favorecer el contacto piel con piel o utilizar sonidos relajantes. La música suave, hablarle, cantarle o mecerlo son otras opciones habituales para intentar tranquilizarlo.

Los paseos, ya sea en cochecito, en coche o utilizando una mochila portabebés, también pueden tener un efecto calmante gracias al movimiento y a la cercanía con el adulto.

Algunos bebés encuentran consuelo en la succión, por lo que chuparse el dedo o utilizar un chupete puede ayudar en determinados momentos. En otras ocasiones, si el bebé está cansado, colocarlo boca arriba en la cuna y permitir que se relaje puede facilitar que termine durmiéndose.

Qué hacer cuando el llanto genera frustración

Dodot recuerda que escuchar llorar a un bebé durante mucho tiempo puede resultar agotador y generar frustración, especialmente cuando ninguna de las estrategias parece funcionar.

Por ello recomienda mantener la calma, respirar profundamente, buscar apoyo en familiares o amigos y tomarse pequeños descansos cuando sea necesario, siempre garantizando que el bebé permanece en un lugar seguro.

La compañía también aconseja dejar al bebé en la cuna durante unos minutos y retirarse a otra habitación si la situación resulta especialmente estresante, regresando cuando el adulto se sienta más tranquilo.

Además, insiste en que nunca es seguro sacudir o golpear a un bebé, ya que estas acciones pueden provocar lesiones graves.

Si ninguna medida funciona o existe la sospecha de que el bebé pueda tener cólicos u otro problema de salud, Dodot recomienda consultar con el pediatra para valorar la situación.