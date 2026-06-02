Stop a las hormigas: cómo mantenerlas a raya fuera de tu casa

Las hormigas suelen aparecer en casa buscando comida, agua o refugio, especialmente cuando hace calor. Aunque no son peligrosas, pueden resultar muy molestas y desagradables si encuentran un lugar donde instalarse. Ocurre en las ciudades pero, sobre todo, en las casas de los pueblos justo con la llegada del verano y el cambio de residencia en algunos casos. La clave para evitar su presencia es cortarles el acceso y eliminar lo que las atrae.

Lo primero es mantener la casa lo más limpia posible. Las hormigas detectan con facilidad restos de comida, migas o líquidos azucarados, por lo que es importante limpiar bien superficies, suelos y mesas, especialmente en la cocina. Mucho, mucho, mucho cuidado con las gominolas que los niños a veces acumulan en cajones o en cualquier rincón porque donde haya azúcar, allí están ellas.

TRUCOS Limpia bien migas y restos de comida

No dejes alimentos al aire

Vacía la basura con frecuencia

Revisa y tapa grietas o rendijas

Usa vinagre o limón como repelente

Espolvorea café o canela en zonas de paso

Evita zonas con humedad

Otro paso fundamental es sellar posibles entradas. Suelen colarse por grietas, rendijas en ventanas o puertas, o pequeños agujeros. Revisar estos puntos y cerrarlos con silicona o productos similares ayuda mucho a mantenerlas fuera.

También es importante no dejar alimentos al aire. Guardar la comida en recipientes herméticos y no dejar basura acumulada evita que encuentren motivos para entrar.

Repelentes naturales

Además, existen repelentes naturales muy eficaces. Sustancias como el vinagre, el limón, la canela o el café crean barreras de olor que las hormigas evitan.

El café actúa como un repelente natural para las hormigas gracias a su olor intenso. Aunque a nosotros nos resulta agradable, para ellas es muy fuerte y molesto, por lo que evitan pasar por zonas donde hay café.

Además, el café puede desorientarlas. Las hormigas siguen caminos marcados por feromonas (una especie de rastro químico), y el olor del café interfiere en ese rastro, haciendo que pierdan el camino y no encuentren la comida.

Por eso, al poner café molido en zonas de paso, entradas o grietas, se crea una especie de barrera natural que las hormigas prefieren evitar.