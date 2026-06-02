Las soluciones más locas (y efectivas) para terminar con la suciedad en las superficies más complicadas del hogar

Lamentablemente, no existe un producto milagroso que termine con las manchas difíciles en el hogar, pero sí una técnica pulida por los más veteranos para que ciertas manchas que parecen imposibles salgan en un santiamén.

Estas soluciones se centran en tres puntos críticos que volverían loco a cualquier encargado de la limpieza de su hogar. Además, todas ellas son realmente fáciles y rápidas de aplicar.

Limpieza efervescente para el moho del baño

La razón por la que los limpiadores convencionales no llegan a remover por completo el moho en la junta de los azulejos del baño es la porosidad de la lechada, que hace que el moho se impregne más profundamente que el propio limpiador. Por ello, es importante encontrar un producto que penetre por completo, y que a la vez limpie la superficie.

La solución ideal no llega al euro y te salvará de que parezca que en tu baño la humedad campa a sus anchas: se trata de una pasta efervescente de bicarbonato de sodio y agua a partes iguales. Con esto bastará para que las juntas queden relucientes salvo que se trate de situaciones extremas, en cuyo caso podríamos utilizar agua oxigenada, lo que no es muy recomendable si se puede evitar, ya que resulta más corrosiva.

Una ducha sin cal

La razón por la que no consigues terminar con la cal en la mampara de tu ducha es que todavía no has entendido cómo hay que quitarla. El problema es que la cal es una solución alcalina, que no se puede combatir con otro producto alcalino, como los jabones que utilizamos en la limpieza del hogar. La solución está en encontrar un ácido que consiga disolverla, como el vinagre.

Para conseguir una mampara limpia y reluciente solo tendrás que empapar un paño en vinagre de limpieza y pasarlo por la mampara. El secreto está en dejar el producto actuar durante un mínimo de media hora, que bastará para disolver la solución impregnada en la superficie.

Adiós a la grasa quemada de una pasada

Los lavavajillas convencionales no terminan con la grasa porque esta, cuando pasa por altas temperaturas, se polimeriza, lo que viene a decir que crea una capa resistente similar al barniz, que se pega en la superficie siendo prácticamente imposible de penetrar. La solución, de nuevo, pasa por el bicarbonato. Esta joya de la limpieza del hogar descompone los ácidos de la grasa y la deshace sin esfuerzo. Solo tendrás que preparar una masa similar a la de la mampara de la ducha y dejarla actuar.

En cuanto al interior del horno, será suficiente con introducir un recipiente apto para el calor con agua y un par de rodajas de limón. No será necesario que enciendas el horno a alta temperatura, con que alcance los 100 ºC durante unos 20 minutos será suficiente para que el vapor ablande la grasa.

Con estos trucos, no solo limpiarás tu casa de forma mucho más efectiva, sino que también ahorrarás una buena cantidad de dinero.