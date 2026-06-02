Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas plegables de aluminio para jardín o terraza más baratas del mercado: con respaldo alto

Es momento de acondicionar la terraza o el jardín y qué mejor que hacerlo con los chollos de Lidl en lo que muebles se refiere. Y es que la cadena de supermercados alemana cuenta con los productos de mejor calidad a unos precios increíbles.

Mesas, toldos, sillas... cualquier artículo que necesites para tu terraza o jardín, Lidl lo tiene disponible y sin que tu cuenta bancaria se vea afectada. Ejemplo de ello es la silla plegable de aluminio gris Houston, 2 unidades, cuyo pack sale a un precio espectacular.

Dos sillas ultracómodas y elegantes

¡Convierte tu jardín, balcón o terraza en un oasis de bienestar! El set de 2 sillas de respaldo alto de aluminio LIVARNO de la serie Houston te ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, máximo confort y funcionalidad práctica. Las sillas son ideales para pasar horas de relax al aire libre. El respaldo ajustable se puede fijar en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol. La estructura de aluminio ligera con recubrimiento en polvo es resistente a la oxidación y garantiza una gran estabilidad.

Sillas. / Lidl

El revestimiento textil resistente a la intemperie y a los rayos UV se adapta ergonómicamente a tu cuerpo y ofrece un alto confort al sentarse, incluso sin cojines adicionales. Los robustos reposabrazos de plástico de fácil cuidado completan el diseño. Las sillas de respaldo alto se pueden plegar y guardar en pocos pasos para ahorrar espacio. Las patas antideslizantes garantizan una base segura y protegen el suelo. Las sillas de respaldo alto de aluminio LIVARNO son el complemento ideal para otros artículos de la serie Houston. Para la limpieza, en la mayoría de los casos basta con agua tibia y un paño suave. Para la suciedad persistente, se puede utilizar una solución jabonosa suave. Importante: evita los productos de limpieza agresivos y las limpiadoras de alta presión para no dañar las fibras de textil.

Lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes conseguir la silla plegable de aluminio gris Houston, 2 unidades por tan solo 84,99 euros. Un auténtica ganga para unos productos de estas características.

Recuerda que lo puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la famosa cadena de supermercados.