Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano de acero inoxidable más barata del mercado: por solo 17,99 euros

Con la llegada del calor es tiempo de ensaladas, batidos, granizados o cualquier plato fresco que podamos tomar con cuchara o verter en un vaso. La cadena de supermercados Lidl siempre está muy pendiente de las necesidades de sus clientes y se ha adelantado con esta batidora todoterreno y acero inoxidable que deja nuestros preparados de diez.

Un batidora para siempre al mejor precio, en la línea general de Lidl. Lo mejor de este artilugio de mano de acero inoxidable es su diseño, ya que está compuesta con elementos con aspecto de madera. Tiene una función 2 en 1 para triturar y picar que deja la comida perfecta gracias a su motor de alto rendimiento de 600 W.

La picadora múltiple con 500 ml de capacidad útil y cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable sirve también para picar frutos secos y hierbas aromáticas. Cuenta con un pulsador ergonómico con panel de control con diseño de madera y un regulador de velocidad continuo.

E. V.

Además, para que quede todo perfecto, este artículo de Lidl cuenta con un botón turbo para batir con la máxima potencia. La batidora incluye vaso medidor y tapa de cierre para la picadora.

Con esta compra no solo conseguirás un artículo al mejor precio, sino que sorprenderás a tus familias o invitados con unos platos espectaculares. Batidos de frutas, guacamole, yogur... Da igual lo que quieras preparar, que con el set de batidora de mano 600 W de Lidl va a a quedar digno de un restaurante de lujo.

Y espera, porqué ahora vas a leer lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir esta batidora por tan solo 17, 99 euros. Y un precio espectacular para un artículo de estas características.

E. V.

Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lid y, también, a través de la página web de la famosa cadena de supermercados.