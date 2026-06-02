Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la bolsa de viaje que se convierte en toalla más barata del mercado: por solo 7,99 un 2 en 1

Queda menos de un mes para la llegada del verano pero en muchos rincones de España las temperaturas ya invitan a ir a la playa y a la piscina. Así que llega el momento de sacar los bañadores, bikinis y sandalias y preparar la bolsa de la playa.

La cadena de supermercados Action cuenta con una opción perfecta para llevar de viaje no ir cargado, pero, a la vez, llevar todo lo que necesitas. Se trata de la toalla y bolsa de playa 2 en 1 que está disponible en rosa, azul o verde.

Bolsa y toalla de playa en un solo accesorio

Action ofrece una bolsa y toalla de playa en un solo accesorio para mayor comodidad que es ligera y compacta para transportarla fácilmente. Además, su decoración destaca por sus rayas veraniegas para un look alegre.

"Ve a la playa sin preocupaciones con esta práctica bolsa y toalla de playa 2 en 1. Mete todas tus cosas en la bolsa y, cuando llegues, despliégala como una gran toalla de playa. Super práctica para un día de sol, piscina o parque. Las alegres rayas le dan un aire veraniego y la convierten al instante en un complemento imprescindible. Ligera y fácil de transportar, perfecta para cualquier viaje espontáneo", cuentan desde la cadena de supermercados Action

El material de esta bolsa-toalla 2 en 1 es algodón y es apta para lavado a máquina hasta 60 °C. Además también la puedes planchar a una temperatura máxima de 200 º C. Esta bolsa es perfecta para guardar en la maleta, la mochila o la bolsa sin que ocupe espacio, por lo que es ideal para viajar con ella ahora que el buen tiempo es el protagonista de la jornada.

Lo mejor de todo es su precio, ya que la puedes adquirir por tan solo 7,99 euros Recuerda que la puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Action como a través de la página web de la famosa cadena de supermercados.