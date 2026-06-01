El truco del microondas para eliminar el mal olor de la esponja con la que friegas en la cocina

Las esponjas de cocina son uno de los objetos que más bacterias acumulan, y por eso es normal que con el uso aparezca ese olor desagradable. Para eliminarlo de forma rápida, hay un truco muy sencillo: usar el microondas.

Primero, asegúrate de que la esponja esté bien empapada en agua (nunca la metas seca, ya que podría quemarse). Después, colócala en un recipiente con un poco de agua y métela en el microondas durante unos 30 segundos a 1 minuto.

El calor generado ayuda a eliminar gran parte de las bacterias que causan el mal olor, dejando la esponja mucho más limpia y desinfectada. Cuando termine, déjala enfriar antes de tocarla, ya que estará muy caliente.

Cómo eliminar las bacterias de la cocina

Eliminar las bacterias de la cocina no es solo cuestión de limpiar, sino de desinfectar correctamente las superficies y utensilios que más se utilizan a diario.

Lo primero es usar agua caliente y jabón, que elimina la suciedad donde se acumulan las bacterias. Después, para asegurarse de que desaparecen, se pueden aplicar productos desinfectantes como vinagre, lejía diluida o limpiadores específicos.

Agencia Atlas

Las zonas más importantes son la encimera, el fregadero, las tablas de cortar y los trapos o esponjas, ya que están en contacto constante con alimentos. En el caso de las esponjas, es recomendable limpiarlas frecuentemente o incluso desinfectarlas con calor, ya que acumulan muchas bacterias.

El calor es uno de los mejores aliados: el lavavajillas a alta temperatura, el agua caliente o incluso el microondas (en el caso de las esponjas húmedas) ayudan a eliminar microorganismos.

También es fundamental evitar la contaminación cruzada, limpiando bien después de manipular alimentos crudos como carne o pescado.