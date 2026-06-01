El truco definitivo para limpiar botellas reutilizables por dentro: así de bien funciona el arroz... y tú sin saberlo
El arroz crudo actúa como un exfoliante natural para limpiar el interior de la mayoría de los recipientes
Limpiar botellas reutilizables, especialmente las de cuello estrecho, puede ser complicado porque muchas veces no se llega bien al fondo y quedan restos, olores o suciedad acumulada. Pero hay un truco sencillo y muy eficaz que lo soluciona sin esfuerzo.
Solo tienes que añadir dentro de la botella un puñado de arroz crudo, una cucharada de bicarbonato y un poco de agua templada. Después, tapa bien la botella y agítala con energía durante unos segundos.
El arroz actúa como un exfoliante natural, rozando las paredes interiores y desprendiendo la suciedad incrustada, mientras que el bicarbonato ayuda a eliminar olores y desinfectar. La combinación hace que incluso las zonas más difíciles queden limpias.
Una vez terminado, vacía el contenido, aclara bien con agua y deja secar la botella completamente.
TRUCOS
- Usa arroz crudo (no cocido)
- Añade poca agua para que el arroz “rasque” mejor
- Agita con fuerza pero con cuidado
- Aclara varias veces para eliminar restos
- Deja secar abierta para evitar humedad
- Repite si hay mucha suciedad
Otra forma eficaz de limpiar botellas reutilizables
Si no tienes arroz a mano, hay otro método muy sencillo: usar vinagre y sal gruesa. Solo tienes que echar un chorrito de vinagre blanco dentro de la botella, añadir una cucharada de sal gruesa y un poco de agua. Cierra la botella y agita bien durante unos segundos.
La sal actúa como un abrasivo suave, ayudando a desprender la suciedad pegada, mientras que el vinagre elimina olores y desinfecta. Es un método muy útil para botellas que han acumulado mal olor con el tiempo.
Después, aclara bien con agua varias veces para eliminar cualquier resto.
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