Café mágico contra los olores de las alfombras de tu hogar

Hay olores a humedad, a cerrado o incluso a suciedad que no hay quien los elimine a pesar de ventilar. Ocurre a menudo con las alfombras, condenadas a ser pisoteadas por pies y calzado. En ocasiones, aunque las limpies, ese hedor no desaparece. Si te ha ocurrido eso en tu casa hay un truco sencillo y curioso que te va a resultar súper efectivo: la base es el café molido. A veces, aunque limpies la alfombra, ese olor a humedad o cerrado no desaparece. Para estos casos, hay un truco sencillo y bastante curioso: usar café molido.

Solo tienes que espolvorear café por toda la superficie de la alfombra, especialmente en las zonas donde notes más olor. Déjalo actuar unos 10-15 minutos. Durante ese tiempo, el café funciona como un absorbe-olores natural, atrapando las partículas que causan el mal olor.

Después, pasa el aspirador con cuidado hasta retirar todo el café. El resultado es una alfombra mucho más fresca y sin ese olor desagradable.

El café también sirve para...

El café no solo elimina olores en alfombras: es un aliado sorprendente en varias tareas del hogar gracias a su capacidad para absorber olores y actuar como abrasivo suave.

Uno de sus usos más prácticos es en la nevera. Colocar un recipiente con café molido ayuda a neutralizar malos olores, igual que hace con las alfombras.

También es muy útil para limpiar las manos cuando quedan olores fuertes, como ajo o pescado. Basta con frotarlas con café húmedo y aclarar: elimina el olor de forma eficaz.

En la cocina, puede utilizarse para limpiar superficies con grasa o utensilios, ya que sus granos actúan como un exfoliante natural sin rayar en exceso.

Otro uso curioso es para oscurecer pequeños arañazos en muebles de madera. Aplicando café ligeramente húmedo sobre la zona, se puede disimular el desgaste en maderas oscuras.

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Incluso sirve para repeler insectos, ya que su olor no les resulta agradable, especialmente a hormigas.