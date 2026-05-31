Soy profesional de la limpieza y te voy a enseñar cómo dejar relucientes los cajones de tu nevera sin ponerla patas arriba
Con un poco de organización, se puede hacer de forma rápida y eficaz sin vaciar todo el frigorífico
Limpiar los cajones de la nevera puede parecer una tarea incómoda, pero no hace falta desmontar todo ni ponerla "patas arriba”. Con un poco de organización, se puede hacer de forma rápida y eficaz sin vaciar todo el frigorífico. Así lo cuentan los profesionales de la limpieza, que redundan siempre en que lo primero que se debe de hacer en este tipo de tareas es trabajar por partes. No hace falta vaciar toda la nevera: basta con sacar un cajón cada vez. Mientras lo limpias, puedes dejar los alimentos en una bolsa térmica o en otra balda para que no pierdan frío.
Una vez fuera, elimina los restos de suciedad y lava el cajón con agua templada y jabón suave. Si hay manchas o restos pegados, déjalo unos minutos en remojo o aplica una mezcla de vinagre y agua, que ayuda a desinfectar y eliminar olores.
Mientras tanto, aprovecha para limpiar el hueco donde va el cajón con un paño húmedo, sin necesidad de mover el frigorífico ni desmontar nada. Es una zona donde suele acumularse suciedad que pasa desapercibida.
CONSEJOS PRÁCTICOS
- Limpia cajón por cajón, no toda la nevera
- Guarda los alimentos temporalmente mientras limpias
- Usa jabón suave o vinagre para desinfectar
- Deja en remojo si hay suciedad incrustada
- Limpia también el interior donde encaja el cajón
- Seca bien antes de volver a colocarlo
- Haz limpieza regular para evitar acumulación
Antes de volver a colocar el cajón, asegúrate de que está completamente seco, ya que la humedad puede generar malos olores o moho. Repite el proceso con el resto de cajones, uno a uno.
