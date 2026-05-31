Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador plegable de pelo de viaje con descuento del 48%: el más barato del mercado que no ocupa espacio

Con la llegada del calor y con el verano a la vuelta de la esquina hay que vigilar nuestro pelo, a menudo, el gran olvidado. Sobre todo con los baños en el mar, la piscina o practicando deporte al aire libre y con altas temperaturas.

Por ello, en estos meses es importante cuidar el cabello si queremos lucirlo suave, sedoso y limpio en los eventos de verano a los que acudamos. Y es que muchas veces se convierte en una duda sobre si guardarlo o no en la maleta por no ocupar más espacio. Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con un prodcuto perfecto poder llevar en nuesra maleta o mochila y no perder espacio: el Remington Secador de viaje.

Un secador plegable digno de peluquería

"¡Consíguelo ahora y hazte con una ganga!", así de claro se muestra Lidl promocionando este artículo a través de la página web de la cadena de supermercados. "El secador de pelo On The Go D2404 de Remington no solo es perfecto para viajar gracias a su mango plegable. Con una potencia de 1400 W, genera un potente flujo de aire de 50 km/h. El secador de pelo On The Go D2400 está equipado con 2 combinaciones de niveles de calor y velocidad. Una boquilla de styling, el ajuste manual de voltaje y el gancho para colgar completan el equipamiento del secador de pelo", cuentan desde la marca.

Y es que además de sus características técnicas, que dejará tu pelo perfecto en cuestión de segundos, lo llamativo es que lo puedes guardar donde quieras aprovechando cada espacio de tu mochila o maleta.

E. V.

Y ahora viene la sorpresa. Puedes conseguir este Remington Secador de viaje por tan solo 16,99 euros gracias al 48 por ciento de descuento que tiene ahora.

Recuerda que lo puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la propia cadena de supermercados.