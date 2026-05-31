Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm

Tener un jardín es tener un reclamo irresistible para celebrar reuniones de amigos, familiares o comidas inesperadas al aire libre bajo la comodidad del hogar. Es verdad que no hay nada más cómodo, sobre todo, si hay niños. Por ello, el tener una mesa que pueda pasar de, por ejemplo, cuatro comensales a ocho es todo un regalo.

Si no tienes mesas con estas características o si quieres darle uno giro de 180 grados a tus muebles actuales, Lidl tiene la mesa perfecta para recibir a tus invitados.

Una vez más, se esperan colas kilométricas en esta cadena de supermercados para hacerse con la última adquisición al mejor precio.

Una mesa de aluminio que se abre con solo un gesto

Esta mesa es ideal para jardín o terraza. Su montaje es rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm cuando queremos extender la mesa para recibir a más comensales. Puede resistir las inclemencias del tiempo gracias al tablero de vidrio de seguridad que, además, es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste.

Esta mesa cuenta con una estructura de aluminio con recubrimiento en polvo y patas con tapas protectoras y ajuste de altura. Y es que, es perfecta para soportar a las inclemencias del tiempo dado que es resistente a la corrosión y duradero.

E. V.

Al ser un tablero de aluminio, su limpieza no puede ser más sencilla. Y es que con una sola pasada de un paño o papel de cocina quedará perfecta, libre de manchas y como recién comprada.

Lo mejor de esta mesa es que la puedes adquirir por 134,99 euros, un precio muy competitivo con otras mesas de calidad más dudosa y con menos prestaciones. Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y en la página web de la famosa cadena de supermercados.