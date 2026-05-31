Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos solares más potentes y baratos del mercado: disponibles por 6,96 euros

Action ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la música en cualquier parte. Se trata de los auriculares inalámbricos solares que combinan potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 6,96 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite disfrutar de tu hit favorito durante mucho más tiempo que unos convencionales. Gracias a su panel solar de estuche, permite cargar fácil y rapidamente el auricular. Una opción ideal para viajar a cualquier parte sin ningún tipo de preocupación. Además, refuerza su compromiso con el medio ambiente al no depender de electricidad para su carga.

Según indica el fabricante, dispone de un aguante de hasta 5 horas de reproducción por carga y un total de 25 horas con el estuche. Además, cuenta con un práctico control táctil y micrófono integrado que permite contestar llamadas respetando la acústica y la calidad de la misma. Sin duda, estos auriculares se presentan como la solución definitiva para el uso diario.

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir estos potentes auriculares que prometen convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

Cómo limpiar los auriculares correctamente

Los auriculares acumulan suciedad, cera y bacterias con el uso diario, por lo que es importante limpiarlos con cuidado para mantenerlos en buen estado y evitar problemas de higiene.

Lo primero es apagar y desconectar los auriculares. Si tienen almohadillas o gomas, retíralas para limpiarlas por separado. Para la parte exterior, utiliza un paño suave ligeramente humedecido con agua o con un poco de alcohol, sin empapar.

En las zonas donde se acumula más suciedad, como las rejillas, puedes ayudarte de un bastoncillo de algodón o un cepillo pequeño y seco para retirar los restos sin dañar los componentes. Si hay suciedad más incrustada, un palillo con mucho cuidado puede servir.

Las gomas se pueden lavar con agua y jabón suave, dejándolas secar completamente antes de volver a colocarlas.